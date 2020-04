AD | Gezaghebber Bonaire: We doen dit om inwoners te beschermen

Kralendijk – ,,Het aantal besmettingen op Bonaire staat nog steeds op nul. Er zijn inmiddels zestien testen afgenomen. Als er twijfel is, zal er vanaf nu eerder tot testen worden overgegaan.”

Met deze geruststellende woorden sprak gezaghebber Edison Rijna dinsdagavond de bevolking van Bonaire toe. De laatste internationale vlucht met passagiers is twee weken geleden geland. De kans dat het coronavirus op het eiland is, wordt volgens de gezaghebber steeds iets kleiner. Maar dat betekent volgens hem nog niet dat het voorbij is. ,,Er zal een moment komen dat de eerste besmetting zich voordoet.

Wetenschappers weten ongeveer hoe een virusepidemie verloopt, maar het coronavirus is nieuw en tart al deze regels. Met dat gegeven in uw achterhoofd, wil ik u vragen, mijn volgende woorden te wegen”, aldus de gezaghebber in zijn toespraak.

,,De maatregelen die tot nu toe zijn genomen waren bedoeld om ons wat extra tijd te geven. Tijd om de capaciteit van de zorg te vergroten. Tijd om een luchtwegenspreekuur in te gaan richten. Maar ook tijd om ervoor te zorgen dat de ingezetenen op een verantwoorde en veilige manier kunnen worden gerepatrieerd. Wij begrijpen dat het naar is om ver weg van familie en vertrouwde omgeving te zijn. Tegen u wil ik zeggen dat er met man en macht wordt gewerkt om u op een verantwoorde en veilige wijze terug te laten komen.”

De economie van Bonaire is inmiddels grotendeels tot stilstand gekomen. Mensen verliezen hun baan en daarmee hun inkomen. Ook op dit vlak wordt er volgens Rijna, in goede samenwerking met de Rijksoverheid in Den Haag, hard gewerkt om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Hij riep in zijn toespraak de bevolking op om samen de regels na te leven om dat beetje extra tijd te winnen. Veel mensen houden zich aan de maatregelen, maar dat geldt nog niet voor iedereen.

,,Voor diegenen die denken dat de regels niet voor hen zijn omdat ze gezond zijn, of omdat ze afstand houden niet serieus nemen, hebben het OLB, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Hof afspraken gemaakt om te handhaven.” Rijna zei dat hij snapt dat het naleven van alle maatregelen niet eenvoudig is. ,,Maar dit alles doen wij met maar één doel. Namelijk om u en iedere inwoner van Bonaire zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ik doe een beroep op uw medewerking en op de saamhorigheid. Samen kunnen wij dit bereiken. Samen zetten wij de schouders eronder.”

