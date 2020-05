AD | Gibbs van Saint Martin: Einde lockdown is niet einde crisis

Philipsburg – President van de Collectivité, Daniel Gibbs, waarschuwt dat de geleidelijke beëindiging van de lockdown van het Franse Saint Martin na twee maanden niet betekent dat de gezondheidscrisis voorbij is en voegt eraan toe dat het grondgebied deze week een ‘beslissende’ fase ingaat.

Aan de Franse kant zijn sinds 11 mei naast restaurants, cafés en bars veel meer bedrijven geopend. Gibbs verwees naar het enige positieve geval van Covid-19 dat tot nu toe uit de mobiele screening in de wijken naar voren is gekomen. Regionale gezondheidsdienst ARS volgt mensen op die mogelijk in contact zijn geweest met die persoon.

,,We moeten ons allemaal bewust zijn van het feit dat de gezondheidssituatie op ons grondgebied nog steeds erg kwetsbaar is. Het virus circuleert minder, maar is niet verdwenen”, zei de president.

,,We moeten wachten tot 18 mei om de volledige resultaten van de screening in de wijken te kennen. We moeten uiterst voorzichtig zijn. Het is altijd mogelijk dat het virus weer de kop opsteekt – sommige landen hebben deze pijnlijke ervaring gehad – daarom vragen wij u om uw inspanningen voort te zetten en de hygiënemaatregelen te blijven respecteren. Deze beschermende maatregelen zijn des te belangrijker wanneer we de lockdownfase verlaten.”

Bron: Antilliaans Dagblad