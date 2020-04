AD | Gokbedrijven in ongelijk gesteld

Met vonnissen

Willemstad – In hoger beroep is het op Curaçao gevestigde online gokbedrijf Cyberluck – met als handelsnaam Curaçao e-Gaming – wederom in het ongelijk gesteld. Samen met het Curaçaose bedrijf Carmanco moet Cyberluck opdraaien voor geleden schade bij de gokkers (dit bedrag moet nog nader bepaald worden in een schadestaatprocedure) en 100.000 gulden betalen als voorschot op het te verwachten boedeltekort.

Cyberluck heeft namelijk als officiële vergunninghouder op grond van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen, een subvergunning uitgegeven aan het bedrijf Stacktrace – met als bestuurder Carmanco – dat in mei 2015 failliet werd verklaard.

Cyberluck (en Carmanco) wordt verweten niet te hebben toegezien op het naleven door Stacktrace van de regels in de Landsverordening buitengaatse hazardspelen. Het gerecht in eerste aanleg veroordeelde Cyberluck in het betalen van de proceskosten van ruim 5.500 gulden.

In hoger beroep komt hier nog een bedrag bij van 21.000 gulden aan kosten die gevallen zijn aan de zijde van de curator. De curator moet echter ook de kosten van Cyberluck betalen, begroot op 7.000 gulden. Uit het hoger beroepsvonnis wordt de constructie verduidelijkt.

Zo heeft Stacktrace voor haar bedrijfsuitoefening bij verschillende buitenlandse banken rekeningen geopend. Een derde bedrijf, JDB Services, heeft gefungeerd als betaaladres voor de inleggen van klanten van Stacktrace. Hiermee is de inleg van spelers buiten de onderneming terechtgekomen wat onrechtmatig is.

Uit het vonnis blijkt dat de bedrijfsvoering van Stacktrace ernstig tekortschoot, ‘in het bijzonder waar het ging om het waarborgen dat het prijzengeld tijdig werd uitgekeerd en dat binnen de vennootschap voldoende middelen aanwezig waren om die uitkeringen te kunnen doen’.

Dat Cyberluck aansprakelijk wordt gesteld vloeit ook voort uit het feit dat de exploitatie van Stacktrace gebeurde op de website Lock Poker onder vermelding van het zegel van Curaçao e-Gaming, de handelsnaam van Cyberluck. Het vonnis bevestigt ook nog eens dat Cyberluck verantwoordelijk gehouden wordt omdat er een subvergunning is verleend en er dus geen sprake is van overdacht van de vergunning.

,,De rechten zijn bij de licentieovereenkomst niet overgedragen, maar in gebruik gegeven aan Startrack. Cyberluck is vergunninghouder gebleven”, aldus het vonnis.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2020 04 14 – CUR2018H00148 … by Knipselkrant Curacao on Scribd

