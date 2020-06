AD | Grenzen Aruba open in tweede helft juni

Oranjestad – De regering werkt hard aan het heropenen van de grenzen. Dat meldde minister-president Evelyn Wever-Croes maandagavond.

Ze bevestigde dat het plan is om half juni de grenzen weer te openen voor reizigers, maar dat een definitieve datum nog niet vaststaat. ,,Onze minister van Toerisme, Dangui Oduber, doet zijn uiterste best. Het punt is dat er heel veel mensen in de toeristische sector werken en die moeten allemaal worden klaargestoomd voor het ‘nieuwe normaal’. Daarbij houden we veel rekening met de gezondheid van onze bevolking.”

Aruba Tourism Authority heeft de afgelopen tijd een aantal cursussen en trainingen verzorgd, om het personeel goed voor te bereiden om de ontvangst van toeristen. Zodra de regering een beslissing heeft genomen over de heropening van de grenzen, wordt de bevolking geïnformeerd.

Wever-Croes benadrukte dat de bevolking zelf ook moet helpen. ,,Ik heb met bezorgdheid kennisgenomen van groepen mensen die genoten van een gezellig samenzijn. Probleem was wel dat ze veel te dicht bij elkaar waren en veel rommel op het strand achterlieten. Dat kunnen we niet hebben als er weer toeristen zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad