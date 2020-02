AD | Groot onderhoud Julianabrug

Willemstad – De aanbesteding voor een grote onderhoudsbeurt van de Julianabrug zal ‘voor eind maart’ worden toegekend. Het gaat om een project van twee tot drie jaar waarvoor ongeveer 4,3 miljoen gulden is begroot door de overheid.

Dat zegt minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Nadat de keuze is gemaakt voor de partij die de klus moet klaren ‘kunnen de werkzaamheden direct beginnen’. Jesus-Leito: ,,De relingen worden gerepareerd, roest wordt verwijderd en de brug wordt opnieuw geverfd.”

In oktober 2018 kondigt het ministerie van VVRP, op basis van informatie van Openbare Werken de ‘totale renovatie van de brug’ al aan, maar dan wordt er nog vanuit gegaan dat het project in 2019 kan beginnen. Dan is de boodschap dat ‘vooral de roestvorming wordt aangepakt in de koker van de brug en aan de leuning en de pijlers. De roestdeeltjes worden verwijderd met een speciale methode van waterstralen en vervolgens zal een nieuwe laag verf worden aangebracht. Volgens het bericht in 2018 zou hierbij worden samengewerkt met experts van Rijkswaterstaat.

Een en ander gebeurt volgens een onderhoudsprogramma dat is opgesteld voor de Julianabrug. In 2013 is het asfalt op het wegdek vervangen en de vangrail gerenoveerd. De grote onderhoudsbeurt van dit jaar is dus al ruim van tevoren gepland en heeft niets te maken met het incident van afgelopen zondag waarbij een bovenstuk van een van de nieuwe containerkranen die werden binnengevaren tegen een van de pijlers van de brug botste.

Desgevraagd zegt de VVRP-minister dat de zaak ‘volop in onderzoek is’ door verschillende instanties, waaronder Openbare Werken. ,,Alle deskundigen zijn erbij betrokken. Het wordt beschouwd als een klein ongeluk, maar alles moet worden uitgesloten.” Jesus-Leito neemt wat het gebruik van de brug betreft hetzelfde standpunt in als zondag direct na de aanvaring. ,,Iedereen kan er gewoon overheen rijden. De Julianabrug is opengesteld omdat er geen gevolgen zijn voor de veiligheid.”

Bron: Antilliaans Dagblad