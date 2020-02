AD | Grootse opening Kathedraal van Doornen

Willemstad – Na 8 jaar werk aan de realisatie van de Kathedraal van Doornen en na maanden repeteren en plannen voor de opening is het zover: morgen, op zondag 2 februari 2020 (02.02.2020) wordt de kathedraal officieel ingewijd bij Landhuis Bloemhof.

De opening bestaat uit een theatrale reflectie van de Curaçaose geschiedenis, onder leiding van regisseur par excellence Felix de Rooy. Deze performance wordt muzikaal ondersteund door een band van Curaçaos meest prominente musici, aangevoerd door Junior Tecla. De grote drijfveren achter de Kathedraal van Doornen zijn kunstenaar Herman van Bergen en voorzitter van Fundashon di Artista, Daisy Casimiri.

Samen met 300 genodigden vieren zij morgen de voltooiing van hun werk, en bedanken zij allen die hen door de jaren heen financieel en anderszins hebben ondersteund. ,,Wij zijn dit verplicht aan onze sponsors en alle mensen die al die jaren in ons geloofden”, legt Casimiri uit.

Van Bergen is blij verrast over de snelheid waarmee de diepere waarheden achter het concept van de kathedraal door andere kunstenaars en het algemeen publiek worden omarmd.

,,De kathedraal is opgebouwd uit 25 miljoen ‘sumpiña’s’, ofwel doornen, in de gelijkenis van een rotsformatie nabij Sint Willibrordus. Als zodanig geldt het 20 bij 20 bij 10 meter grote kunstwerk als een ode aan de oorspronkelijke bewoners van Curaçao, de Caiquetios, en vraagt het aandacht voor de wijze waarop wij omgaan met de natuur, onze medemens en ook onszelf. Dat idee trekt zoveel mensen aan, iedereen snapt het. Dat hadden we niet verwacht, zo snel. Maar mensen voelen het, ervaren het”, zegt Van Bergen.

Na de opening volgt de hele maand februari een publieksprogramma in de kathedraal, getiteld de Ode aan de Vrije Geest. Dit programma begint op dinsdag 4 en woensdag 5 februari met het event De Kathedraal Zingt! Daarbij nodigt Studio Loos het publiek uit om de kathedraal op een heel bijzondere manier te ervaren. Via innovatieve en opwindende technologie gaat het publiek op in het kunstwerk.

,,Zo participeren bezoekers in de wereld van doornen via de verrassende futuristische algoritmen van Studio Loos! Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij Landhuis Bloemhof voor 15 gulden per persoon. www.cathedralofthorns.com Cathedral of Thorns

