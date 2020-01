AD | Grootste beursgang van DCSX

Willemstad – Staatsolie zal op 23 maart 150 miljoen dollar aan obligaties plaatsen in Suriname en Curaçao via een beursnotering aan de DCSX; de grootste beursgang in de geschiedenis van Dutch Caribbean Securities Exchange in Willemstad.

Het gaat om obligaties van 30.000 dollar met een looptijd van 5,5 jaar tegen 7 procent rente en van 7 jaar tegen 7,5 procent rente.

Hiermee zet het staatsoliebedrijf van Suriname een eerste stap op de internationale kapitaalmarkt, zo is gisteren bekendgemaakt. Op dit moment wordt Staatsolie gefinancierd door een banklening verstrekt door een consortium van onder andere Credit Suisse, ING, FCIB/CIBC en een lokale obligatielening.

Via een notering aan de DCSX wil Staatsolie nu voor het eerst op de internationale kapitaalmarkt geld ophalen, met als doel de bestaande obligatielening te herfinancieren en daarnaast een gedeelte van haar investeringsprogramma te financieren.

,,Met een nettowinst van 123 miljoen dollar en een DSCR (debt service coverage ratio) van 4,6 in 2019 op basis van de bestaande bedrijfsvoering – dus zonder rekening te houden met mogelijke olievondsten – is het bedrijf financieel krachtig en klaar voor deze uitgifte van beursgenoteerde obligaties”, aldus een persverklaring.

Het staatsbedrijf wordt daarbij gesteund door de grootste bank van Suriname, De Surinaamsche Bank, met Steven Coutinho als ceo, arranger en bond agent; en daarnaast door VanEps Kunneman VanDoorne als listing advisor en Vidanova Bank als broker op Curaçao.

Geïnteresseerde beleggers kunnen zich wenden tot Vidanova Bank en zich tussen 5 februari en 5 maart inschrijven voor obligaties. Op 5 februari komt het management van Staatsolie naar Curaçao om bij het Marriott tweemaal een beleggerspresentatie te verzorgen.

Rudolf Elias (ceo) en Agnes Moensi (cfo) zijn erg enthousiast over de beslissing van Staatsolie om met de DCSX te werken:

,,Staatsolie is al heel lang een snelgroeiend en succesvol bedrijf, en bereidt zich voor op verdere groei en internationalisering. DCSX stelt Staatsolie in staat een eerste internationale beursnotering te bewerkstelligen, die niet alleen bedoeld is om Surinaamse beleggers een beter verhandelbare obligatie aan te bieden, maar zeker ook om toegang te krijgen tot internationale beleggers op Curaçao die geïnteresseerd zijn in goed-renderende regionale beleggingen.”

Staatsolie, dat al bijna veertig jaar bestaat, is naar eigen zeggen ‘een zeer winstgevend bedrijf’ dat zich niet alleen bezighoudt met olie-exploratie, -productie, -raffinage en -distributie; maar ook met elektriciteits- en goudproductie.

Het bedrijf heeft de exclusieve rechten op alle olie-exploratie in het land, en produceert al decennialang olie op het vasteland, en verwerkt deze olie in haar eigen raffinaderij tot olieproducten die ze distribueert via eigen benzinestations.

Bron: Antilliaans Dagblad