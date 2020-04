AD | Heel Nederland wacht op de uitslag van deze laboranten: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt’

Marcia Nieuwenhuis | Algemeen Dagblad

Hoeveel Nederlanders al immuun zijn voor het coronavirus, is nog onbekend. Om antwoord te krijgen op die vraag is deze week het bloed van duizenden donoren onderzocht. ,,Begin jaren 80 was er commotie om hiv, maar zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt.’’

Om 06.30 uur ‘s ochtends is laboratoriumhoofd Ed Bakker (57) van het Nationaal screeningslaboratorium van Sanquin al present op het lab aan de Plesmanlaan in Amsterdam-West. Op de derde verdieping trekt hij zijn witte jas en in het oog springende knaloranje handschoenen aan. ,,Op 1 april werkte ik hier 35 jaar. Begin jaren 80 was er commotie om hiv, maar zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Voor de hele samenleving is er nog zoveel onzeker’’, vertelt het labhoofd dat nu in het Noord-Hollandse Wormer woont, maar bij wie de Amsterdamse tongval nog goed te horen is.

Nederland is in wat premier Mark Rutte als ‘intelligente lockdown’ bestempelde. Hordes mensen werken thuis, ook al is het daar soms een drukte van belang, omdat de scholen dicht zijn. Bijeenkomsten van meer dan drie personen zijn verboden en we leven in een 1,5 metereconomie. Om die reden wil heel Nederland maar wat graag weten wat er zich in dit laboratorium afspeelt. Hoe breed is het coronavirus al verspreid en hoe snel kunnen we als samenleving immuniteit opbouwen tegen de ziekte? Die prangende vragen onderzoekt Sanquin.

Rekjes en buisjes

Het antwoord ligt besloten in de vele rekjes met buisjes met bloed die nu voor Ed Bakker op tafel staan. ,,Onderin zitten de rode bloedcellen, dan volgt een laagje gel en bovenin zit het plasma. Als dat gestold is, noemen we het serum’’, legt hij geduldig uit. Drie mensen zijn nu fulltime met deze test bezig. En een robot. Bakker staat voor de Freedom Evolyzer, de robot die de test zo met uiterste precisie gaat uitvoeren. Bakker: ,,Als je dit handmatig zou willen doen, heb je hier vijftig man voor nodig.’’ Aan de linkerkant is beweging. ,,Nu scant de robot de buisjes, daar zitten streepjescodes op die terug te voeren zijn naar de donor, want je wilt weten welk resultaat bij welke donatie hoort.’’ Aan de rechterkant van het apparaat zitten verdunningsstoffen. ,,Nu pakt de robot de plaat op en begint die met pipetteren’’, verklaart de laborant. Volautomatisch wordt uit alle buisjes een piepklein beetje van het gelige serum overgespoten in een kommetje van een andere plaat. ,,In het putje van die plaat zitten virusdeeltjes, daar doen we van alle donoren verdund plasma bij. Als die donoren antistoffen in hun bloed hebben, passen die precies op die antistoffen van de virusdeeltjes die in de putjes zitten’’, vervolgt hij zijn uitleg. ,,Er wordt natuurlijk maar een klein deel van het virus gebruikt, anders zou het veel te besmettelijk zijn.’’ Geduld is in dit lab een schone zaak. De vloeistoffen gaan een uur lang in wat Bakker noemt een ‘incubator’, ‘dat is eigenlijk een stoof bij 40 graden’. Bakker: ,,In dat uur hechten de antistoffen aan het virusdeeltje. Als er antistoffen aanwezig zijn, dan kleurt het putje geel, anders blijft het helder.’’ In een week wordt zo het bloed van zevenduizend donoren onderzocht. Op één plaatje zitten 88 bruikbare putjes, want er zijn er acht nodig voor controletestjes, dus dit hele proces moet zo’n tachtig keer. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. ,,Hoe geler de uitslag, hoe meer antistoffen er aanwezig zijn. Door het bloed te testen van alle donoren uit het land, dat te vergelijken met het bloed dat we van die donoren hebben bewaard en over een aantal weken weer te testen, ontstaat er zo een beeld van de groeiende immuniteit in Nederland.’’ Waarom dat belangrijk is? ,,Hoe meer van ons het hebben gehad, hoe eerder het misschien mogelijk is om veiligheidsmaatregelen te versoepelen’’, licht arts-microbioloog en hoogleraar Hans Zaaijer van Sanquin toe. Of de heren al een tipje van de sluier op kunnen lichten? ,,We zijn halverwege de grote screening van een hele week bloeddonaties. Dus we hebben al wel een idee. Maar ik kan u helaas de resultaten nog niet verklappen’’, aldus Zaaijer. ,,De overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moeten die eerst horen. We hebben beloofd om het puzzelstukje dat wij oplossen, eerst aan hen te geven.’’

