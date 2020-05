AD | Helft Amerikaanse zorgverleners op het eiland

Willemstad – Dinsdag zijn 41 van de 82 gespecialiseerde zorgverleners uit de Verenigde Staten (VS) aangekomen op Curaçao. De andere helft volgt twee weken later.

De Amerikanen zijn ondergebracht in een hotel in Otrobanda. Daar zijn zij de eerste twee weken onder toezicht in verplichte quarantaine. Dat laat secretaris-generaal Sharlon Melfor van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) desgevraagd weten. Melfor zegt dat problemen zoals met de eerste groep die in april weer werd teruggestuurd naar de VS, zijn voorkomen door alle zorgverleners een lijst van voorwaarden te laten ondertekenen wat betreft hun verblijf op Curaçao.

Bovendien heeft GMN voordat de groep aan boord van het vliegtuig stapte, de uitslagen van de testen ontvangen. Alle zorgverleners zijn getest op besmetting met het coronavirus en bleken niet besmet met het coronavirus.

De 82 zorgverleners komen naar het eiland uit voorzorg. Zij zullen het personeel van Curaçao Medical Center (CMC) bijstaan in geval het aantal patiënten met Covid-19 toeneemt. Die kans is op dit moment erg klein, maar het risico neemt toe naarmate meer mensen vanuit het buitenland naar Curaçao komen.

De groep bestaat uit artsen, verplegers en paramedici die gespecialiseerd zijn in de zorg aan patiënten op de intensive care. In april liep de uitzending helemaal mis. Binnen de groep bleek een persoon in de VS al positief getest op Covid-19. De vrouw is op het vliegtuig gestapt zonder de testresultaten af te wachten en was begin april ook al positief getest, maar vertoonde geen symptomen meer. Dat kon twee dingen betekenen: of de vrouw was genezen en testte positief zonder besmettelijk te zijn of zij was opnieuw ziek geworden en had dan dus wel anderen kunnen infecteren. Bovendien gedroegen de zorgverleners zich niet volgens de regels van de quarantaine en de lockdown. Een paar dagen na aankomst werd daarom besloten de hele groep terug te sturen naar de VS.

De aanwezigheid van de extra capaciteit aan ic-personeel was een voorwaarde van Nederland bij de levering van twaalf extra ic-bedden met beademing. De zorgverleners en artsen werken voor een Amerikaans bureau dat medische uitzendingen verzorgt en dat door Nederland is ingehuurd.

De groep blijft zeker een maand op het eiland, mogelijk langer. Vergoedingen en tickets worden betaald door Nederland, maar Curaçao draait zelf op voor de kosten van logies, eten en lokaal vervoer. Dat komt neer op ongeveer 150 gulden per persoon per nacht, zo bleek uit eerdere informatie van secretaris-generaal Melfor.

