AD | Heropstarten toerisme Curaçao kan beginnen

Willemstad – Alles wijst erop dat de regering van Curaçao vandaag bekendmaakt dat de luchtgrenzen – na 3,5 maand sluiting in verband met het coronavirus – per 1 juli deels weer open zullen gaan, namelijk voor Nederland.

Ook zou er een ‘travel bubble’ komen van Curaçao met de BES-eilanden (lees: Bonaire). Deze gelden eveneens als verlaagd risico.

Aruba en Sint Maarten zitten ook in de bubbel, totdat zij Amerikanen toelaten. Dan gaan beide weer uit de bubbel, omdat anders indirect via deze eilanden toch het verhoogde risico uit de Verenigde Staten van toepassing is. Behalve de VS, moeten ook Canada en Zuid- en Midden-Amerika nog even wachten.

Met het openstellen van de grenzen van en naar vooral Nederland – maar ook België en Duitsland – komt het personen- en toeristenverkeer weer langzaam op gang. Dat is voor de lokale economie en de werkgelegenheid van cruciaal belang. Nederland en Europa zijn voor Curaçao de voornaamste landen waar toeristen vandaan komen.

Het zou in de eerste maand om een maximumaantal van 10.000 passagiers gaan; later kan dit worden opgevoerd. Ministers belast met Economie/Toerisme, Volksgezondheid en Verkeer weigerden gisteren al iets los te laten.

Vanochtend om 11.30 uur staat een buitengewone persconferentie gepland van premier Eugene Rhuggenaath, de ministers Steven Martina (Economische Ontwikkeling) en Suzy Camelia-Römer (Gezondheid) alsmede epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Onderwerp is ‘grensbeleid tijdens Covid-19’.

Laatstgenoemde had een bijeenkomst met de hotelsector. Gesproken is onder andere over hoe hotels weer veilig open kunnen, welke trainingen voor personeel nuttig en noodzakelijk zijn. Gerstenbluth heeft de sector verzocht om nog niets naar buiten te brengen; totdat hij er zelf – na grondige analyse – uit is over hoe dit heropstarten van het toerisme het best kan worden vormgegeven. Intussen zijn er al gastenverblijven die op internet aangeven vanaf 1 juli weer bezoekers te kunnen ontvangen. Reizigers uit Nederland en BES zullen zich moeten onderwerpen aan een coronatest die snel een uitslag geeft, terwijl voor hen die uit de andere landen komen vooralsnog een quarantaineplicht in een hotel geldt. Later vandaag worden de langverwachte details uit de doeken gedaan.

