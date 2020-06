AD | ‘Herstel van natuur Aruba is mogelijk’

Oranjestad – Wie door Parke Arikok wandelt, ziet het direct. De natuur is zich aan het herstellen van de druk van het intensieve toerisme, waaraan het park jarenlang is blootgesteld.

Zes non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met bescherming van de natuur, vragen minister Marisol Lopez-Tromp van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om beleid te ontwikkelen waarin het toerisme en de natuur met elkaar in balans zijn.

In een brief uiten Stimaruba, Stichting Rancho, Turtugaruba, Conserva Area Crystal, Aruba Reef Care Foundation en Climate Action Aruba/Coastliners hun bezorgdheid over de beschadiging en overlast door off-road driving.

Ze stellen dat Parke Arikok (FPNA) al regels kan stellen voor gebruikers en dat recent heeft gedaan. ,,Voor de gebieden die vallen onder Natuur en Landschap in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) dient dit nog geregeld te worden, hetzij in het ROP, hetzij door afzonderlijke wetgeving.”

De groep verwijst naar een voorstel, geformuleerd door FPNA, bestemd voor Natuur en Landschap. ,,Er zijn voldoende onderzoeken, studies en rapporten die aangeven welke gevaren er zijn verbonden aan het gebruik van ATV’s/UTV’s met betrekking tot het milieu, het verkeer en de gezondheid van gebruikers en omwonenden.

Volgens de natuurbeschermingsorganisaties heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat herstel van de natuurlijke waarden mogelijk is. ,,De zogenaamde carrying capacity was voor de crisis al overschreden en moet niet opnieuw overschreden worden.”

Daarom pleiten zij voor gecontroleerd herstel van het toerisme, zodat ook de natuur kans krijgt om volledig te herstellen. ,,Het is de bedoeling dat toekomstige generaties van bezoekers en bewoners op een duurzame manier van Aruba kunnen genieten.”

Dat een groep ondernemers zich geschaad voelt in hun omzet nemen ze op de koop toe. ,,Zij zullen het aanbod van hun producten moeten aanpassen en daar kunnen wij over meedenken. Er moet hier innovatief, creatief en educatief te werk gegaan worden met betrokkenheid van alle betrokkenen.”

Ze vinden dat Aruba gezien moet worden als een natuurpark/ecosysteem, omringd door een mariene park, waarbij gedeelten zijn opgeofferd aan economische ontwikkeling. ,,Er zijn genoeg voorbeelden in de regio, waarbij een gebied toeristisch rendabel is op een duurzame manier.”

