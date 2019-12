AD | ‘Het recht heeft gezegevierd’

Willemstad – Na ruim een maand in hechtenis te hebben gezeten, is loterijbaas Robbie dos Santos – die van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels wordt verdacht – gisteren weer op vrije voeten gesteld. Dat besluit namen drie rechters gisterochtend. Met tranen in zijn ogen sprak Dos Santos na zijn vrijlating de pers toe: ,,Het recht heeft eindelijk gezegevierd.”

Het is nog onbekend of Dos Santos verdachte blijft in de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een korte reactie laten weten zich over de uitspraak van het Hof te gaan buigen. Dos Santos is er zelf van overtuigd dat het OM geen poot heeft om op te staan. ,,Ik ben een onschuldig man. Tegen mij hebben ze niets. Mijn hart en geweten zijn schoon”, aldus de loterijbaas.

Bij zijn vrijlating uit gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) werd Dos Santos warm onthaald door zijn familie en personeelsleden.

,,Dit is wat me op de been heeft gehouden, deze mensen. En God. Ik heb elke dag gebeden en God heeft naar me geluisterd.”

De loterijbaas vervolgde: ,,Het is ongelooflijk en onbegrijpelijk dat iemand zomaar kan worden opgesloten zonder enig bewijs. Dit betekent dat als het mij overkomt, het een ander ook kan overkomen. Dit is niet goed. Iemand wordt alleen opgepakt en de gevangenis ingegooid om druk uit te oefenen.

Het OM beschuldigt mij ervan Wiels te hebben vermoorden, maar toen ik eenmaal opgepakt was, werd mij gevraagd wie Wiels heeft vermoord. Wat is dat? Waarom zat ik opgesloten? Begrijp jij het?”

De daadwerkelijke reden waarom Dos Santos dan zou zijn opgepakt, is voor de loterijbaas een mysterie. ,,Misschien is het om politieke redenen, of misschien vanwege het geld dat nog steeds vastzit in Amerika. Ze (het OM, red.) zeggen dat ze enkele miljoenen hebben gekregen, maar dat klopt niet. Ze hebben niets gekregen. Ik denk dat het feit dat ik mensen help wel een rol heeft gespeeld. Maar ik zal nooit ophouden. Dat zit in mij, in mijn hart. Dat verander ik nooit meer.”

Het OM liet gisteren in een korte reactie weten kennis te hebben genomen van de beslissing van het Hof om de voorlopige hechtenis van Robbie dos Santos op te heffen. ,,In tegenstelling tot de rechter-commissaris vond het Hof dat er niet voldoende ernstige bezwaren zijn om een voorlopige hechtenis te rechtvaardigen.

Het Openbaar Ministerie zal de beschikking van het Hof gaan bestuderen om te bepalen welke vervolgstappen het Openbaar Ministerie zal nemen”, aldus het OM.

Bron: Antilliaans Dagblad