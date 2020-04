AD | Hoelang moeten we nog thuisblijven?

Willemstad – Hoelang we nog thuis moeten blijven, hangt af van de mate waarin de instructies en restricties worden nageleefd. Maar het is realistisch om rekening te houden met een verlenging van nog eens twee weken.

Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) gisteren tijdens een persconferentie over de laatste ontwikkelingen wat betreft Covid-19 op Curaçao. Gerstenbluth gaat uit van twee keer de incubatietijd van veertien dagen. De epidemioloog deelt de zorgen van mensen die zich afvragen hoelang dit zo nog gaat duren. ,,Het hangt er helemaal van af hoe het verder gaat verlopen. Als het lukt om het aantal besmettingsgevallen in de hand te houden en onder het niveau van de maximale capaciteit van zorg te blijven, dan staan we er goed voor.”

Dan kunnen de teugels op het eiland weer wat losser, bijvoorbeeld door mensen weer toe te staan naar het werk te gaan. Maar het openen van de grenzen is een ander verhaal. Daar kan geen sprake van zijn zo lang het coronavirus Sars-CoV-2 nog veel slachtoffers maakt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en in Europa. ,,Als je dan weer vliegtuigen en cruiseschepen zou toestaan, haal je een tweede golf van de epidemie binnen. Dan kunnen we weer van voren af aan beginnen.”

Het zijn nogal wat maatregelen die de regering heeft moeten nemen om een uitbraak van Covid-19 op Curaçao te voorkomen. Ze zijn stuk voor stuk belangrijk, legt Gerstenbluth uit aan de hand van cijfers van het Nederlandse RIVM. Het totaal van al die instructies en verboden moet ervoor zorgen dat de transmissie van het virus met 60 procent kan worden verminderd. En alleen dan wordt de beschikbare capaciteit aan ic-bedden en beademingsapparatuur op het eiland niet overschreden. Want vijf procent van de Covid-patiënten ontwikkelt zeer ernstige complicaties en komt op de ic van het ziekenhuis terecht en moet beademd worden.

Het RIVM heeft berekend in welke mate elke maatregel maximaal zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de overdracht van het virus. Een groot deel is in handen van G&Gz zelf, zoals het detecteren van besmette mensen en die isoleren (-16%). Daarnaast kan iedereen een steentje bijdragen door zijn hoest te bedekken (-2,5%), hygiëneregels in acht te nemen (-7,5%) en twee meter afstand te houden van anderen (-6,4%). Maar een grote slag wordt geslagen met het sluiten van restaurants, bars, sport- en fitnessclubs (-19,3%) en thuiswerken (-16%). Op die manier helpt elke maatregel de kans te verkleinen dat iemand het virus overdraagt op andere mensen. Gerstenbluth: ,,Daarom vragen we dus om vooral thuis te blijven.”

De teller blijft al een paar dagen op 11 positieve gevallen staan. Daarbij zijn zo goed als zeker twee lokale besmettingen. ,,Het aantal positieven, dat is het belangrijkste cijfer”, zegt Gerstenbluth. Behalve G&Gz test ziekenhuis CMC alle patiënten die worden opgenomen op besmetting met het coronavirus. ,,Zij hebben ongeveer evenveel testen als wij uitgevoerd en daarvan was er geen een positief”, zegt Gerstenbluth. Tot gisteren lagen er twee patiënten met Covid-19 in CMC en ook de patiënt die eerder overleed was opgenomen. Volgens de wereldwijd gehanteerde statistieken heeft 80 procent van de patiënten milde verschijnselen, 15 procent wat ernstiger en vijf procent wordt met ernstige complicaties opgenomen op de ic van het ziekenhuis. Gerstenbluth: ,,Blijkbaar is de ziekte nog niet dusdanig verspreid over het eiland dat er meer ernstig zieken moesten worden opgenomen. Als we dit zo weten te houden, dan zitten we goed.”

Bron: Antilliaans Dagblad