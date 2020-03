AD | Hof wijst beklag James Finies af

Kralendijk – De beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om niet tot vervolging van James Finies over te gaan en de zaak voorwaardelijk te seponeren wordt door het Hof gerechtvaardigd genoemd.

Finies heeft van dit sepot beklag gedaan bij het Hof omdat hij van mening was dat een voorwaardelijk sepot als een strafrechtelijk verwijt tegen hem moest worden opgevat en dat vrijspraak door de rechter zijn naam zou zuiveren.

Op 6 september 2019 werd Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had opgevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein in Kralendijk. Finies had van de gezaghebber een vergunning gekregen om te demonstreren. In de vergunning was onder meer een plaats aangewezen waar Finies zijn manifestatie mocht houden en er stond in dat hij de openbare orde niet mocht verstoren.

Tijdens een controle door de politie werd hij verzocht om op de aangewezen plek te gaan staan. Op dat moment ontstond er een woordenwisseling over de interpretatie van de vergunning. Vervolgens heeft de politie Finies herhaaldelijk bevolen om zich te verplaatsen en de spullen op te ruimen. Toen hij bleef weigeren is hij aangehouden.

Omdat hij niet eerder in aanraking was gekomen met justitie heeft het OM de strafrechtelijke zaak, voorwaardelijk geseponeerd met een proefperiode van één jaar. Dit betekent dat hij zich in die periode niet schuldig mag maken aan strafbare feiten anders wordt hij alsnog strafrechtelijk vervolgd.

Finies heeft aangevoerd dat hij in zijn recht stond om op de desbetreffende plek te demonstreren, maar het Hof was van mening dat deze omstandigheid geen reden was om niet te voldoen aan de bevelen van de politie en zich vervolgens te verzetten tegen de aanhouding.

Gelet op deze omstandigheden acht het Hof de beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan en de zaak voorwaardelijk te seponeren, gerechtvaardigd en heeft zij het beklag van Finies afgewezen en blijft het voorwaardelijk sepot in stand.

Bron: Antilliaans Dagblad