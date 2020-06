AD | Hoger beroep Jamaloodin eind oktober

Willemstad – Naar alle waarschijnlijkheid zal de zaak Maximus tegen George Jamaloodin in hoger beroep eind oktober inhoudelijk worden behandeld. Dat heeft de rechter gisteren tijdens de regiezitting aangegeven.

Tijdens de zitting heeft de verdediging van Jamaloodin welgeteld 150 nadere onderzoekswensen kenbaar gemaakt. 93 Wensen van raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran waren samengevat in een 96-pagina’s tellend document.

In een aantal onderzoekswensen worden meerdere personen opgenomen en als die apart bij elkaar worden opgeteld, komt het neer op 150 wensen voor nader onderzoek, zo constateerde het Hof gisteren.

De verdediging wil onder andere verschillende getuigen horen; getuigen die in eerste aanleg al zijn gehoord, maar ook nieuwe getuigen.

Het Hof heeft aangegeven de verzoeken van de verdediging nader te willen bestuderen en zal op 9 juli om 15.15 uur besluiten welke van de verzoeken worden gehonoreerd. Het Openbaar Ministerie heeft geen nadere onderzoekswensen.

Jamaloodin, die tijdens het kabinet-Schotte van 2010 tot 2012 als minister van Financiën fungeerde, was gisteren zelf ook aanwezig en voerde het woord. Het gerecht in eerste aanleg heeft in augustus 2019 bewezenverklaard dat Jamaloodin zich schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van de moord op PS-politicus Helmin Wiels. Jamaloodin zou de opdracht tot de moord hebben gegeven en werd hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar.

Gisteren heeft Jamaloodin de drie rechters van het Hof verzocht er rekening mee te houden dat hij 52 is en dat een gevangenisstraf van 28 jaar net zo goed een levenslange gevangenisstraf had kunnen zijn. Ook vroeg de oud-politicus de rechters rekening te houden met alle rapporten die zijn gemaakt waarmee zijn onschuld zou kunnen worden bewezen. Jamaloodin wordt sinds de uitspraak in eerste aanleg vastgehouden in gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) te Koraal Specht.

De inhoudelijke behandeling van de zaak Maximus in hoger beroep staat gepland voor oktober. De specifieke data zullen op 9 juli bekend worden gemaakt.

Bron: Antilliaans Dagblad