AD | ‘Hotels 1 juli open zónder restricties’

Willemstad – Wanneer de Curaçaose hotels niet uiterlijk 1 juli – het begin van het zomerhoogseizoen – opengaan zónder restricties, dan zullen de grotere hotels in de ‘mottenballen’ gaan tot 1 december 2020 of zelfs 2021. Dat geldt vooral voor hotels die zich richten op de Amerikaanse markt.

Dat zegt Hans Slier, voorzitter van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), de belangenvereniging van de economische sector die waarschijnlijk het hardst is getroffen door de coronaviruscrisis. Zelf heeft hij de Papagayo Group ‘letterlijk uit het niets opgebouwd’. Papagayo bestaat uit een resort met villa’s, een hotel, beachclub, casino en shopping plaza.

,,Opstarten in het laagseizoen heeft geen enkele zin en kost veel meer dan het opbrengt”, zegt Slier in gesprek met het Antilliaans Dagblad. ,,En een hotel leg je niet voor twee of drie maanden in de mottenballen.” Slier legt uit dat daarnaast een ‘leadtime’ van minimaal vier weken nodig is om te zorgen dat een bestemming weer vliegtuigen heeft die vliegen en toeristen die boeken. ,,Dat lukt niet in een paar dagen”, aldus de ervaren hotelier, die zijn hart al decennia terug verknocht heeft aan Curaçao en naar eigen zeggen alles wat hij verdient weer herinvesteert in Curaçao.

,,Dus die aankondiging zal binnen nu en een week moeten gebeuren”, zo doet hij een beroep op de ‘sense of urgency’ van alle betrokkenen; in dit geval vooral de overheid. ,,Anders is de economische infrastructuur van Curaçao voor lange tijd verwoest!”

De wanhoop klinkt soms door in de woorden. Er bestaat dan ook steeds meer een spanningsveld tussen wat experts onderling verklaren over de volksgezondheid en het wel of niet verstandig zijn van het openen van de economie. Daarnaast is het voor ondernemers noodzakelijk, want met name in de toeristische sector is de bedrijfsvoering nagenoeg dood.

Nadat afgelopen weekend er toch weer een coronabesmetting bijkwam, waarschuwde epidemioloog Izzy Gerstenbluth ervoor ‘de economie niet tot God te verheffen’. De Chata-voorzitter op zijn beurt waarschuwt voor een ‘angstregime’ en geeft aan dat diverse andere medici, ook op Curaçao, er een andere mening op nahouden. Slier wijst op wat er in de rest van de wereld gebeurt en vreest ‘grote schade aan de economie en de bevolking van Curaçao’. ,,Niemand is hier God, ik zeker niet. Maar laten we niet vergeten: zonder economie heeft niemand inkomen, ook de overheid niet! Dus geen eten. Geen veiligheid, want de politie wordt niet betaald als de overheid blut is. Geen zorg. Geen educatie. En geen eigen bestuur meer”, zegt de hotelexploitant en werkgever van ruim 300 personeelsleden.

De Chata-voorman vraagt aandacht voor het feit dat ‘heel de wereld opengaat’ en is de mening toegedaan dat de wereldbevolking ‘net zo goed met corona moet leren leven als dat al duizenden jaren met de griep gebeurt’. ,,Dat is de realiteit!” De emoties leven soms vaker dan gewild op, geeft Slier toe. Tegelijkertijd: ,,Gelukkig geeft die realiteit aan dat er veel minder mensen sterven aan corona dan eerst werd gedacht en dat de sterfgevallen nagenoeg allemaal mensen van 75+ zijn met onderliggende ziekten. Dat is op zichzelf natuurlijk ernstig genoeg. Maar laten we ook niet vergeten dat de dood bij het leven hoort, we zijn nu eenmaal sterfelijk. Misschien maakt dat het leven wel waard om te leven.”

Epidemioloog Gerstenbluth – op zijn beurt – begrijpt de kritiek op de maatregelen en het feit dat weliswaar op het gebied van gezondheid mensenlevens worden gered, maar dat de maatregelen de economie dusdanig beïnvloeden dat daar ook mensen aan kunnen sterven van de honger. Hij vindt dat geprobeerd moet worden een balans te vinden waarbij hij ‘met klem vraagt wel voorzichtig te blijven’ en samen te werken, zodat de grenzen te zijner tijd op verantwoorde wijze open kunnen. Slier van de Chata, die in de hotelsector ruim 16.000 banen vertegenwoordigt, wijst erop te waken dat ‘we de boot niet missen’ en dringt erop aan om nog deze week te beslissen dat op 1 juli 2020 de hotels hun gasten zonder restricties kunnen ontvangen. ,,Geen angst. Geen God. Maar wel zoveel mogelijk realiteitszin en dus meer oog voor economie, brood en welzijn voor de burgers van Curaçao.” Uiteraard, voegt hij eraan toe, zal Chata met het helemaal opengaan zonder restricties wel, na afstemming met Gerstenbluth en zijn team, alle benodigde maatregelen hanteren om het personeel te beschermen. ,,En ook willen we voldoen aan alle internationale preventiemaatregelen.”

Bron: Antilliaans Dagblad