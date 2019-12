AD | ‘Huisvredebreuk’ bij Monumentenzorg gefilmd en gepost

Willemstad – De uitbaters van Personal Training Curaçao te Scharloo hebben zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan huisvredebreuk en intimidatie toen zij zonder toestemming het kantoor van ‘huisbaas’ Monumentenzorg binnendrongen.

De Europees-Nederlandse eigenaren van het fitnessbedrijf hebben hun ‘bezoek’ aan Stichting Monumentenzorg gefilmd en de video op Facebook geplaatst. Het filmpje laat zien hoe Roy Imming, één van de directeuren van Personal Training Curaçao bv, en de onbekende filmer vriendelijk en bij herhaling worden verzocht het pand van Monumentenzorg te verlaten.

Dit weigeren de twee mannen echter en nadat de medewerkster van de stichting duidelijk aangeslagen de balieruimte verlaat en richting de kantoren gaat, besluiten de gespierde Imming en de filmer haar achterna te gaan. Halverwege de gang stappen zij echter zonder pardon het kantoor van de directeur van Monumentenzorg binnen. Deze schrikt op en als hij opstaat vraagt hij hen – opnieuw – dringend het gebouw te verlaten.

De directeur legt in beeld uit dat het conflict intussen op beider verzoek aan hun advocaten is voorgelegd en dat het nu aan de raadslieden is zich over de kwestie te buigen. Personal Training Curaçao blijkt in verband met de huur van Scharloo 72-76 een aanzienlijke betalingsachterstand te hebben opgebouwd.

Toch geven Imming en zijn partner geen gehoor en blijven zij zich ophouden in de kantoorruimtes, zo toont de video die zij op sociale media hebben gepost. De directeur van de stichting ziet zich daardoor op een bepaald moment genoodzaakt om zijn eigen werkruimte te verlaten, omdat de twee blijven filmen.

De opname gaat zelfs door als de directeur het pand via de voordeur uitgaat en in verband met een afspraak elders wegloopt. Ook als hij iets uit zijn auto haalt. De directeur van Monumentenzorg verzoekt Imming andermaal ‘in Godsnaam’ weg te gaan en de kwestie in handen te laten van de advocaten, maar ze willen niet luisteren. Het geheel komt intimiderend over. Er is, naar verluidt, aangifte gedaan wegens huisvredebreuk en bedreiging.

Personal Training Curaçao werd gevestigd in maart 2017 en de vennootschap is volgens de Kamer van Koophandel opgericht in mei 2018. De bedrijfsomschrijving luidt: de exploitatie van een fitness/trainingsinstituut en in het kader daarvan geven van meer in het bijzonder – doch niet daartoe beperkt – massages, aerobic-, kracht- en conditietrainingen.

Het bedrijf kent twee Nederlandse bestuurders. Naast de in Alkmaar geboren Roy Imming (31 jaar) ook de in Ammerzoden geboren Josephus ‘Jos’ van Wordragen (30). Laatstgenoemde is momenteel in Nederland.

Bij het filmpje staat een tekst waarin Personal Training Curaçao zich beklaagt over de manier waarop Monumentenzorg volgens hen onheus zou omgaan met huurders. Twee jonge ondernemers herstellen een oud gebouw met hun eigen geld en als alles klaar is wordt de huur verhoogd, terwijl niet aan de afspraken is of wordt voldaan. Zo schrijven zij. De locatie zou volgens Imming en Van Wordragen verder onveilig zijn. Al eerder maakten zij via Facebook bekend dat ze het fitnessbedrijf zouden sluiten.

Stichting Monumentenzorg Curaçao (SMC) staat alom bekend als een fatsoenlijke verhuurder, die niet uit is op winstbejag. Doel is het restaureren van oude en vervallen monumentale panden die door de stichting worden opgeknapt; en vervolgens het vinden van bewoners en exploitanten.

Monumentenzorg heeft in haar 65-jarig bestaan bewezen een betrouwbare en belangrijke stakeholder te zijn van bedrijfsleven en publieke sector. Dat boze huurders op dreigende wijze onaangekondigd verhaal komen halen, is een voor het eiland onbekend en ook ongekend fenomeen. Het personeel van Monumentenzorg is erg geschrokken van deze actie en de leiding beraadt zich op maatregelen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen.

In een korte reactie zegt de advocaat van Monumentenzorg, Rogier van den Heuvel, desgevraagd kort het volgende: ,,Er is sprake van een zakelijk geschil, waarin PTC wat Monumentenzorg betreft een grens heeft overschreden. Monumentenzorg heeft in haar geschiedenis nog niet eerder met een kwestie als deze te maken gehad. Monumentenzorg heeft met zorg voor de monumenten van Curaçao en jarenlange inspanningen met recht de reputatie van een goede verhuurder opgebouwd. De beschuldigingen van PTC zijn onterecht, maar de discussie daarover voert Monumentenzorg verder bij de rechter.”

In verband met de grote huurachterstand is de huurovereenkomst ontbonden en zal Monumentenzorg ontruiming vorderen. De advocaat van Personal Training Curaçao is Mayesi Hammoud van het kantoor Ox & Wolf. Op de video kan zij desgevraagd geen toelichting geven, omdat ze daar niet bij betrokken was.

Het pand dat Personal Training Curaçao vanaf 2018 in Scharloo huurt voor sport en evenementen vertoont volgens de huurders ‘diverse gebreken’. Monumentenzorg werd verzocht die te verhelpen. Naar eigen zeggen hebben de uitbaters zelf veel tijd en geld in het pand gestoken.

Omdat de verhuurder bepaalde gebreken niet zou hebben verholpen – de keuken is afgekeurd door de GGD en een deel buiten is afgekeurd door de brandweer – hebben ze een beroep gedaan op opschorting van de huurbetalingen en aan Monumentenzorg verzocht om aan tafel te zitten.

