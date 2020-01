AD | ‘Hulp Nederland te traag’

Willemstad – De Venezuela-problematiek groeit de eilanden boven het hoofd en de hulp die vanuit Nederland moet komen laat te lang op zich wachten en wordt niet aangewend zoals gewenst is.

Dat was kort samengevat de boodschap van Lesley Fer, directeur Risicobeheersing en Rampenbeleid, tijdens zijn presentatie bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) gisteren.

,,We hebben niet alleen te maken met een humanitair probleem, maar de Venezolaanse vluchtelingen brengen ook drugs en wapens – zelfs handgranaten – met zich mee. Daarnaast moet ik als crisisbeheerser in de gaten houden of er geen leden van Hezbollah of de Colombiaanse guerrillabeweging ELN naar het eiland komen. De sluiting van de grenzen heeft een verlaging van het toerisme met 20 procent teweeggebracht. Illegale Venezolanen hebben substantieel invloed op de werkgelegenheid (verstoring van de arbeidsmarkt), ziektekosten (zoals zwangerschappen waarvoor ze niet verzekerd zijn) en de volksgezondheid, onder andere vanwege illegale prostitutie. Hulpverlening en verwijdering kosten de overheid handen vol geld”, aldus Fer, die met betrekking tot Hezbollah verwijst naar de aanwezigheid in Venezuela en Trinidad.

Volgens de prognose van het Rode Kruis zullen er eind 2020 21.000 Venezolanen op Curaçao zijn. In november 2019 zijn 660 vreemdelingen uit het land verwijderd, waarvan 484 Venezolanen (73 procent). Andere cijfers van Fer laten zien dat er in 2019 van de 289 door middel van (mensen)smokkel binnengekomen Venezolanen, 82 eerder ongewenst verklaard waren. Zij komen dus gewoon terug, zo concludeert Fer. Overigens brengt de mensensmokkel, maar ook ongeschikte opsluiting, het eiland – en ook het Koninkrijk als geheel – imagoschade toe.

Kortom, er is hulp nodig volgens Fer.

,,Ik ben verantwoordelijk voor de risicobeheersing op het eiland. Door de problematiek met Venezolanen ben ik 85 procent van mijn tijd hiermee bezig. Ook de kustwacht en de politie zijn voor een groot deel met de Venezolanenproblematiek bezig, evenals de douane, de grenspolitie, de toelatingsorganisatie en verschillende ministeries. We komen niet toe aan andere belangrijke kerntaken van de overheid.”

De directeur Risicobeheersing en Rampenbeleid brengt naar voren dat aan Nederland tot twee keer toe een bijstandsverzoek is gedaan, in 2018 en 2019. De eerste keer is geld gegeven, 132.000 euro, om de barakken in de gevangenis op te knappen. De tweede keer is Aruba en Curaçao een bedrag toegezegd van 23,8 miljoen gulden. Daarover zegt Fer: ,

,De manier waarop dit geld besteed moet worden geeft mij een dissonant gevoel. We doen ons best, maar het wordt niet erkend. Een groot deel van dit geld gaat terug naar Nederlands bijstandspersoneel. Veel van het geld wordt besteed aan de kustwacht. Er zijn verder bijvoorbeeld rijkspakketten opgestuurd met daarin tenten en bedden. Maar wie zorgt er voor het eten, de infrastructuur, sociale opvang en controle en begeleiding? Geld en mankracht ontbreken. Verder is het zo dat deze rijkspakketten ook bedoeld zijn voor crisissituaties en ingezet moeten worden in het geval er bijvoorbeeld een orkaan is. Maar eenmaal ingezet, kan het materiaal daarna niet meer gebruikt worden.”

Naar aanleiding van een opmerking van Tweede Kamerlid André Bosman, die stelt dat de kustwacht toch ook voornamelijk bestaat uit lokaal personeel, legt Fer uit dat dit inderdaad zo is, maar dat bij het rechtshulpverzoek vooral gevraagd is om hulp bij de opvang van de Venezolanen. Nu gaat een groot deel naar de kustwacht, die aan grensbewaking doet, en is er te weinig geld over om daadwerkelijk iets te doen aan een menswaardiger zorg voor de ongedocumenteerden.

Vele oplossingen aangedragen

Dit brengt de discussie naar de oplossingen. Fer noemt er drie.

Zo kunnen de 21.000 illegalen toegelaten worden. Dan neemt dit mogelijk een enorme druk weg van de regering. Maar welke rechten krijgen deze personen? Mogen zij bijvoorbeeld vrij reizen binnen het Koninkrijk? En dit beleid heeft een pulleffect en zal meer Venezolanen aantrekken.

Een andere mogelijkheid is massaal opsporen en uitzetten. Geen sympathieke oplossing wat onze zuiderburen Venezuela ons kwalijk kunnen nemen of zelfs betaald kunnen zetten.

Een derde oplossing is de Venezolanen opvangen en verdelen over de andere Nederlands-Caribische eilanden. Tijdens de plenaire discussie worden meer oplossingen aangedragen. Fer noemt zelf nog het creëren van een crisisfonds, maar ook het door Nederlandse niet gouvernementele organisaties (ngo’s) laten financieren van projecten op de eilanden ten behoeve van Venezolaanse vluchtelingen.

Daarnaast heeft hij geconstateerd dat het te lang heeft geduurd (sinds 2017, dus 2,5 jaar) voordat de hulp van Nederland ook echt de eilanden had bereikt. De hulp moet niet te lang blijven hangen in ambtelijke procedures.

Antje Diertens (Tweede Kamerlid van Groningse afkomst) steunt dit en stelt later in de discussie:

,,We willen niet nog een keer het Groningensyndroom meemaken. De ‘sence of urgency’ moet omhoog.” Eerste Kamerlid Carla Moonen oppert om goed opgeleide ongedocumenteerden praktisch in te zetten. Te denken valt aan verpleegkundigen, artsen, wegenbouwers en ingenieurs.

SP-Kamerlid Ronald van Raak vertelt van lokale ngo’s begrepen te hebben dat de regering niet goed luistert naar de dagelijkse praktijk waarmee deze organisaties te maken hebben. ,,Door naar hen te luisteren, kan het hulpverzoek aan Nederland ook concreter gemaakt worden”, aldus Van Raak. Want, daar zijn de Nederlandse delegatieleden het wel over eens met elkaar: misschien is het hulpverzoek nog te weinig concreet en moet duidelijker gemaakt worden waar precies behoefte aan is.

Fer neemt de woorden van Van Raak ter harte en geeft aan meer naar de ngo’s te willen luisteren. Er zal bovendien een derde bijstandsverzoek gedaan worden, waarin getracht zal worden concreter aan te geven waar behoefte aan is.

Paul Rosenmöller oppert dat Nederland misschien de taak en verantwoordelijkheid geheel over moet nemen. In werkgroepen is nader overleg gepleegd en daaruit komen ook nog oplossingen naar voren. Het groepje van Annemarie Jorritsma (VVD-senator) oppert om een deal te sluiten met Colombia, waar Venezolanen naar toe gestuurd kunnen worden en er meebetaald wordt aan de opvang van de Venezolanen aldaar. Ook de visumplicht is een mogelijke oplossing.

De groep van Richard Arends (Staten Aruba) oppert om Nederland ook meer druk te laten uitoefenen op de hele regio.

,,De Venezolanenproblematiek is groot en Nederland is een gewichtige partner die internationaal gezien meer druk kan uitoefenen op landen die belangen hebben in het Caribisch Gebied en Zuid-Amerika, zoals de Verenigde Staten, maar ook de economische gemeenschap van het Caribisch Gebied (Caricom).”

Tweede Kamerlid Jan Paternotte oppert nog om ook Europese fondsen aan te snijden. ,,Daar kan Nederland ook bij helpen.”

Bron: Antilliaans Dagblad