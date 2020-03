AD | ‘Iedereen toegang tot water’

Willemstad – De regering en Aqualectra hebben besloten tussen de 150 en 200 huishoudens die van water waren afgesloten met ingang van vandaag weer aan te sluiten.

Dat heeft minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling gisteren tijdens een persbriefing bekendgemaakt.

,,De World Health Organization (WHO) heeft aangegeven dat bevolkingen wereldwijd toegang moeten hebben tot water omdat water van groot belang is bij de bestrijding van het coronavirus. In dit kader heeft Aqualectra haar huiswerk gedaan en hebben we 2.368 huishoudens gevonden die zijn afgesloten. Hiervan zijn 2.116 van water afgesloten en is een deel bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) geregistreerd.

Dit deel – het gaat om tussen de 150 en 200 huishoudens – hebben we besloten morgen weer op het net aan te sluiten. Dit houdt in dat alle personen die op de lijst van SOAW staan weer zullen worden aangesloten”, aldus de minister van Economische Ontwikkeling. Mc William benadrukte dat het aantal van 2.368 nog onduidelijk is omdat het in sommige gevallen ook gaat om winkels of leegstaande huizen.

Over de personen die ook van water zijn afgesloten maar niet bij SOAW zijn geregistreerd, is ook een oplossing, aldus Mc William. ,,Ook daar neemt de regering zijn verantwoordelijkheid. Deze mensen kunnen contact opnemen met SOAW zodat het ministerie een assessment kan doen, waarna deze mensen ook in aanmerking kunnen komen voor heraansluiting”, aldus de bewindsvrouw.

Als laatste werd aangekondigd dat Aqualectra tot nader orde geen huishoudens meer zal afsluiten. ,,Mensen met een of meer openstaande rekeningen krijgen de ruimte om een betalingsregeling te treffen. Hierdoor heeft iedereen op ons eiland de mogelijkheid om toegang tot water te krijgen. Dit is bijzonder belangrijk want deze pandemie is een spiegel in het gezicht van de wereld waarbij wij kunnen zien hoe solidair en menselijk we daadwerkelijk omgaan met de meest kwetsbaren binnen onze samenleving”, aldus Mc William.

,,Met deze stappen maken we grote en belangrijke stappen op het gebied van hygiëne binnen dit land. We hebben als regering onze verantwoordelijkheid genomen. Nu is het aan alle inwoners van dit land om dat van hun te nemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad