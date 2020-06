AD | Incassobureau Blue Factor failliet

Willemstad – Incassobureau Blue Factor bv is in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is op 2 mei door het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao uitgesproken.

Het faillissement is op verzoek van Stichting Vidanova Pensioenfonds, zo blijkt uit het vonnis in handen van het Antilliaans Dagblad. Uit gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Blue Factor, gevestigd aan de Andromedaweg, tien jaar geleden – in augustus 2007 – werd opgericht.

Blue Factor had, zo blijkt uit dezelfde bron, twee bestuurders: een natuurlijk persoon, namelijk Harry Parisius in 1958 geboren in Suriname, en de rechtspersoon Blue Liaison Corporate Finance nv. Laatstgenoemde onderneming, die diensten verleent en adviezen geeft op organisatorisch, juridisch-bestuurlijk, economisch en financieel-administratief gebied, heeft op zijn beurt twee directeuren.

Ook rechtspersonen: HP Holding & Investments van eerdergenoemde Parisius en RC Holding & Investments van de in 1962 op Curaçao geboren Randolph Camelia. In verband met het faillissement van Blue Factor is rechter Pieter de Kort benoemd tot rechter- commissaris en is de advocaat Remco van Arkel van het kantoor Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten aangesteld als curator.

Crediteuren kunnen hun vorderingen, voorzien van bewijsstukken, indienen bij de curator. Het verzoek tot faillietverklaring door Stichting Vidanova Pensioenfonds is van 7 april en werd op 2 mei tijdens verhoor in raadkamer door het gerecht behandeld. De (indirecte) bestuurders Parisius en Camelia waren aanwezig.

Daarbij is summierlijk gebleken dat Blue Factor meerdere schulden onbetaald laat en van feiten en omstandigheden die aantonen dat de bv in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen. Vidanova heeft in 2009 een kredietfaciliteit verstrekt aan het incassobureau. Blue Factor kon daarbij over maximaal bijna 11 miljoen (10.920.000 om exact te zijn) in hoofdsom beschikken.

Eind 2015 constateerde Vidanova dat Blue Factor zich niet hield aan de terugbetalingsverplichtingen. De kredietfaciliteit was op dat moment al geheel opeisbaar. Onverplicht heeft het pensioenfonds nog geruime tijd respijt gegeven.

Op 4 april 2017 werd Blue Factor een laatste termijn gegeven een bedrag van bijna 10 miljoen te voldoen, omdat het bureau in gebreke bleef het openstaande bedrag in hoofdsom betalen. Blue Factor heeft naast de schuld aan Vidanova ook een forse schuld aan PSB Bank, namelijk ter hoogte van bijna 4,3 miljoen (dat was de stand per 31 oktober 2015), zo blijkt uit het verzoekschrift tot faillietverklaring.

,,Het is aangewezen om een curator bij Blue Factor orde op zaken te laten stellen en de activa van Blue Factor te traceren en te gelde te maken opdat de schuldeisers betaald kunnen worden”, aldus het stuk.

Gezien de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van het incassobureau, welke voornamelijk zien op factoring, in combinatie met mogelijke vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, deed Vidanova het gerecht de suggestie ‘een ervaren curator aan te stellen’. Dat is advocaat Van Arkel geworden.

