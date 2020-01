AD | Ingetogen viering Dia di Betico op Aruba

Oranjestad – Sportwedstrijden, een culturele manifestatie en een paar korte plechtigheden. Zaterdag vierde Aruba Dia di Betico.

Misschien wel omdat deze nationale feestdag dit jaar op zaterdag viel, werd in vergelijking met andere jaren beperkt gefeest.

Leden van regeringspartij MEP, de partij die ooit door Betico Croes werd opgericht, brachten al vroeg in de morgen een eerbetoon bij het graf van Betico. Daarna was er een mis ter nagedachtenis aan de man die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de status aparte, maar die zelf niet heeft mogen meemaken.

Op het plein voor het geboortehuis van de staatsman kwamen familieleden, vrienden en partijgenoten bijeen om bloemen te leggen aan de voet van het standbeeld van Betico Croes.

In buurthuizen en op sportvelden waren allerlei sportieve en culturele activiteiten georganiseerd. Betico Croes was immers sportief aangelegd en hield van muziek. Hij deed zijn werk in de politiek altijd met als doel om het leven van de mensen op Aruba te verbeteren. Vandaar dat zijn verjaardag over het hele eiland altijd wordt gevierd met het ondernemen van gezamenlijke activiteiten om de gemeenschapszin te benadrukken.

De officiële ceremoniële plechtigheid was zoals altijd op Plaza Betico Croes. Daar staat een groot beeld van Betico Croes, fier op zijn sokkel, met de Arubaanse vlag in de hand. Er werden kransen gelegd namens de Arubaanse regering, de Staten, de familie Croes en de Fundacion Betico Croes. Daarna waren er mooie woorden van enkele sprekers.

Minister-president Evelyn Wever-Croes zei dat Aruba dankbaar moet zijn dat het eiland een grote leider als Betico Croes heeft gehad.

,,Hij had een visie voor ons land. Een visie zonder actie blijft echter een droom. Betico slaagde erin zijn visie werkelijkheid te maken.”

Ze riep de bevolking op om de herinnering aan Betico Croes levend te houden, en hem te eren door hem geen onderdeel te maken van politieke discussies.

Na de toespraken was er een defilé van geüniformeerde groepen.

Bron: Antilliaans Dagblad