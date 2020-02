AD | ‘Installatie containercellen Point Blanche lastig’

Philipsburg – Het installeren van de containercellen in de gevangenis van Pointe Blanche is niet zo eenvoudig als het lijkt, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan The Daily Herald.

Zijn verklaring kwam een dag nadat de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops de Tweede Kamerleden vertelde dat de Nederlandse regering St. Maarten had geholpen bij het installeren van de containercellen. Deze cellen zijn bedoeld om het capaciteitsprobleem in de Point Blanche aan te pakken.

,,Ik heb de steun van de overheidsafdeling Real Estate aangeboden met betrekking tot de verbeteringen in het gebouw- en contractbeheer, zodat deze cellen zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen”, zei Knops dinsdag.

,,Knops laat de installatie van de cellen gemakkelijker lijken dan het is”, zei de woordvoerder. ,,De containercellen moeten nog voorzien worden van sanitaire en watervoorziening. De elektriciteit moet van 220 volt worden overgebracht naar de 110 volt die Sint Maarten gebruikt. Ook moet er personeel worden geworven voor het project en moeten er verschillende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.”

Om de cellen operationeel te maken, moeten een nieuw kantoor en een wachttoren worden gebouwd om tegemoet te komen aan de beveiligingsprotocollen van de gevangenis. Bovendien vereist het openen van de containercellen en het vasthouden van gevangenen daarin extra bewakingspersoneel, hetgeen werving en training van personeel vereist dat de gevangenis momenteel niet direct beschikbaar heeft, zei de woordvoerder.

,,Gebrek aan personeel vertraagt ook de bouwschema’s. Slechts een beperkt aantal werknemers kan tegelijkertijd op de werkplek aanwezig zijn omdat bewakers toezicht op hen moeten houden.”

De woordvoerder verzekerde wel dat er financiële middelen beschikbaar zijn om het project te voltooien en dat de juiste processen worden gevolgd. Het benodigde bedrag om het project te voltooien is niet bekendgemaakt.

