AD | Interesse in bouw nieuwe gevangenis Aruba

Oranjestad – Maar liefst zeven bedrijven hebben belangstelling getoond voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Zij meldden zich aan bij minister Andin Bikker van Justitie in het kader van de Request for Expression of Interest (REOI).

De gebouwen van Korrectie Instituut Aruba (KIA) zijn er slecht aan toe. Al jaren proberen de achtereenvolgende ministers van Justitie daar een structurele oplossing voor te vinden, maar kwamen nooit verder dan projecten die slechts voor gedeeltelijke en tijdelijke verlichting zorgden.

Inmiddels is de situatie urgent. ,,We moeten de omstandigheden voor de gedetineerden verbeteren om aan de internationale normen te voldoen. Met de hulp van Nederlandse deskundigen hebben we al wel iets kunnen doen. Bij hun recente bezoek waren die onder de indruk van de verbeteringen. We hebben nu de stap gezet om te komen tot een nieuwe gevangenis en werken hard om dat te realiseren”, aldus Bikker.

Het proces bevindt zich nu in de exploratiefase. Daarin wordt gekeken welke bedrijven belangstelling hebben om een rol te spelen bij de bouw. ,,We krijgen dan ook een beeld of de prijs die wij in ons hoofd hebben past bij wat de belangstellenden vragen”, aldus de bewindsman.

Omdat een dergelijk groot project jarenlang van invloed is op de begrotingen van het Land Aruba, heeft hij zijn licht opgestoken bij het College Financieel Toezicht (CAft). Na een informatieve bijeenkomst, eind november, kreeg Bikker deze maand het verzoek om meer financiële details aan te leveren. Omdat de brief positief van toonzetting was, heeft de bewindsman er vertrouwen in dat het project doorgang zal vinden.

Er is inmiddels een stuk grond van 90.000 vierkante meter gevonden in Barcadera voor de nieuwe gevangenis. Bikker verwacht dat aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 de plannen rond zijn. Dan presenteert hij die aan de Staten van Aruba ter goedkeuring.

