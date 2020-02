AD | Internaten wéér gekort

Willemstad – De drie internaten die vallen onder de Fundashon Guia Eduká i Formá – Internaat Huize Sint Jozef, Rose Pelletier en Kas Bruder Pius – zijn in vier jaar tijd voor de derde keer gekort op hun begroting.

Tot twee keer toe is dit gebeurd zonder hier vooraf van in kennis gesteld te worden, ook nu weer voor het jaar 2020. ,,Toen we bij de uitbetaling van het personeel op een tekort aan geld op onze rekening stuitten kregen wij door dat we in 2020 weer gekort zijn op onze begroting met meer dan 15 procent. Voor de 147 kinderen en jongeren die in onze tehuizen verblijven zal dit de nekslag zijn”, aldus Nihayla do Rego, vestigingsdirecteur van Huize Sint Jozef.

Want, zo legt zij uit, in 2017 werd de stichting voor het eerste gekort met 5 procent. Dit was van tevoren bekendgemaakt. In 2018 volgde onverwacht een korting van 15 procent. .,,Dat had tot gevolg dat wij moesten krimpen. We hebben toen verschillende ondersteunende personeelsleden ontslagen zoals degenen die nachtdiensten deden en de portier. Toen heeft onze directeur Desiree Latina-Winklaar een presentatie gehouden in de Staten waarna beloofd is niet meer te korten op onze begroting. In 2019 is dit dan ook niet gebeurd om vervolgens dit jaar totaal verrast te worden met een nieuwe korting van meer dan 15 procent. Dat hadden we niet verwacht van minister Hensley Koeiman (MAN) van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Dit brengt onze stichting die al 100 jaar bestaat in gevaar”, aldus Do Rego.

Het is kiezen tussen het ontslaan van pedagogisch personeel of minder kinderen aannemen. ,,Wat moet er gebeuren met de kinderen die er nu zijn? We kunnen ze niet zomaar naar huis sturen of op straat zetten. Bovendien krijgen we gezien de moeilijke situatie op het eiland steeds meer aanmeldingen. Waar kiest de regering voor? Voor preventie? Of moeten we dan maar meer cellen gaan bouwen in de gevangenis? Het ontslaan van pedagogisch personeel zal zijn weerslag hebben op de kwaliteit van zorg. Vóór de korting in 2017 kregen wij per kind een subsidiebedrag van 87 gulden per dag. Nu is dit 56 gulden per kind per dag. Daar moet alles van betaald worden: personeel, eten, zorg, water en elektriciteit”, aldus de directrice.

In Huize Sint Jozef kunnen 97 kinderen geplaatst worden. Er zijn twee groepen meisjes en jongens van tussen de 4 en 10 jaar. Er is een pre-tienergroep van kinderen tussen de 10 en 12 jaar en een jongensgroep van 10 tot 14 jaar. Daarna gaan de jongens door naar Kinderoorden Brakkeput. In Rose Pelletier kunnen 35 meisjes van tussen de 15 en 18 opgenomen worden, het zijn vaak doorstromers van Huize Sint Jozef. In Kas Bruder Pius kunnen 15 tienermoeders opgenomen worden. Soms zijn ze nog zwanger, soms hebben ze hun baby al. Navraag bij minister Koeiman leert dat er inderdaad gekort is op de begroting. ,,Als de instellingen hier niet vooraf van op de hoogte zijn gesteld, is dat niet correct en moet ik uitzoeken waarom dat niet gebeurd is”, zo stelt hij erbij. Er is vanmiddag een vergadering belegd waarin de minister aan de instellingen uit zal leggen wat de plannen zijn. Daarna kan hij pas publiekelijk en inhoudelijk reageren.

Bron: Antilliaans Dagblad