AD | Internetverkeer stijgt explosief

Willemstad – De quarantainemaatregelen in verband met Covid-19 hebben een grote invloed op het internetgedrag van de bevolking van Curaçao en Bonaire.

Dat zegt Nico Scheper van AMS-IX Caribbean op Curaçao. De grootste doorvoerhaven van internetverkeer van beide eilanden zag het piekverkeer stijgen naar 27,78 Gigabit per seconde. ,,De hoeveelheid data die dagelijks op het platform verwerkt wordt is met 25 procent toegenomen”, aldus Scheper.

AMS-IX Caribbean is een internetknooppunt, een plek waar internetbedrijven – zoals telecomoperators, clouddienstverleners en content delivery networks – bij elkaar komen om fysiek contact te maken, zodat ze internetverkeer uit kunnen wisselen.

,,Door gebruik te maken van een knooppunt hebben de aangesloten partijen tegen relatief lage kosten directe, goede verbindingen met elkaar en daar profiteren hun eindgebruikers van”, legt Scheper uit. Meer dan 50 procent van al het internetverkeer op Curaçao en Bonaire loopt via de AMS-IX Caribbean.

De maatregelen die de regering genomen heeft in de strijd tegen het coronavirus zijn duidelijk zichtbaar op het knooppunt. Vóór de crisis was de hoogste verkeerspiek die ooit gemeten werd op het platform nog zo’n 22,7 Gigabit per seconde. Sinds 15 maart is het verkeer op AMS-IX Caribbean sterk toegenomen. Rond die datum werden de eerste maatregelen genomen, zoals restricties op het vliegverkeer, het sluiten van de scholen en samenscholingsverboden. ,,Het record in piekverkeer op de AMS-IX Caribbean werd maar liefst acht keer achter elkaar verbroken”, aldus de Business Development Manager.

De hoogste gemeten verkeerspiek op het platform is nu 27,78 Gigabit per seconde. ,,Ter vergelijking”, zegt Scheper, ,,dit verkeer komt overeen met de gelijktijdige transmissie van 5.560 HD Netflix-streams, gesteld dat een stream 5 Megabit per seconde is.” Het record werd bereikt op donderdag 16 april. Dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart zaten daar net iets onder.

Het meeste internetverkeer vindt ’s avonds plaats. ,,Tijdens de avonduren zitten mensen thuis televisie te kijken, spelen ze een online game of maken ze gebruik van andere internetdiensten.” De hoogste stijging in internetverkeer door de Covid-19-maatregelen is echter overdag waar te nemen. Dit is goed te zien in de grafiek. Het geeft weer hoeveel data er dagelijks op de AMS-IX Caribbean wordt verwerkt.

In februari en in de eerste twee weken van maart werd dagelijks gemiddeld ongeveer 130 tot 140 Terabytes aan data verwerkt. Scheper: ,,Na 16 maart zie je dit gemiddelde snel stijgen. Momenteel wordt er dagelijks zo’n 160 tot 175 Terabytes aan data op de AMS-IX Caribbean verwerkt, een kwart meer dan voor de crisis. Met name op zondagen is de stijging bijzonder goed zichtbaar en worden er zelfs datavolumes van 180 Terabytes gehaald.”

180 Terabytes is ‘een astronomische hoeveelheid’ data, zegt de expert. ,,Gesteld dat een twee uur durende film in HD-kwaliteit 4,5 Gigabyte is, dan is 180 Terabytes te vergelijken met zo’n 40.000 uur aan HD-film. 180 Terabytes is ook te vergelijken met 32 miljoen exemplaren van de ‘Complete Works of William Shakespeare’, gesteld dat een exemplaar 5,5 MB is.”

Het volume dataverkeer dat AMS-IX Caribbean dagelijks verwerkt is de laatste weken relatief stabiel. Scheper: ,,Wees gerust dat deze plotselinge stijgingen in het internetverkeer voor ons geen probleem zijn. We hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen en hebben genoeg capaciteit om zelfs een verdubbeling van het internetverkeer aan te kunnen.”

AMS-IX Caribbean op Curaçao is geen lokale vennootschap, maar onderdeel van de Amsterdam Internet Exchange in Nederland. Het technische platform wat functioneert als interconnectiepunt is opgezet in de twee lokale datacenters E-Commerce Park Vredenberg en Blue Nap Americas te Mahuma.

Bron: Antilliaans Dagblad