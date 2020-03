AD | ‘Invoering avondklok is voorbereid’

Willemstad – Door verschillende personen binnen de gemeenschap wordt er bij de regering op aangedrongen om een avondklok in te stellen. Deze maatregel is ook voorbereid en kan ieder moment toegepast worden.

Dat stelt minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De bewindsvrouw vraagt zich alleen af of de avondklok wel moet worden ingevoerd voor de 10 procent van de gemeenschap die de regels – zoals opgelegd door de regering om de gemeenschap te beschermen tegen verdere verspreiding van het coronavirus – niet naleeft.

,,Dan komt de vraag of we vanwege deze groep de avondklok moeten invoeren of dat we strenger gaan controleren. Op dit moment kiezen we voor de laatste optie”, aldus de minister.

Het invoeren van een avondklok is volgens Camelia-Römer een ultimum remedium en kan niet zomaar worden toegepast omdat je dan te maken hebt met de rechten van iedere burger om zich vrij te kunnen bewegen. ,,Dat mag niet lichtzinnig worden opgevat”, aldus de minister.

Als het zover komt dat het wel nodig wordt de avondklok toe te passen, is de regering hier wel toe bereid. ,,Maar we blijven elke dag evalueren, niet alleen in de ochtend tijdens het crisisberaad, maar ook gedurende de dag, en beslissen gaandeweg wanneer we moeten opschalen.”

De minister gaf aan dat moet worden beseft dat Curaçao ‘in een vroeg stadium hele zware maatregelen heeft getroffen’. ,,Misschien staan we daar niet bij stil, maar binnen het Nederlands Koninkrijk was Curaçao de eerste die vliegtuigen vanuit Nederland heeft tegengehouden.

Waarom; omdat we de situatie in Brabant hebben opgemerkt en omdat we zagen dat dit een bron kan worden voor besmetting. Daarop anticiperend hebben we besloten het luchtruim met Europa te sluiten. Dan komt de vraag waarom we dan wel de Curaçaoënaar die in Nederland zit, terug laten komen. Wat moeten we anders doen: hem of haar aan zijn lot overlaten, zonder een mogelijkheid voor zichzelf te zorgen? Het gaat hier om ingezetenen van Curaçao; zij moeten de mogelijkheid hebben om terug naar huis keren.”

Bron: Antilliaans Dagblad