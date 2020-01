AD | Ipko: detentiesituatie verbeteren

Willemstad – Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) roept de betrokken Justitieministers in de vier landen van het Koninkrijk – die elkaar overigens volgende week in het kader van het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) ontmoeten – op om een taskforce op te richten die voorstellen moet doen om de detentieomstandigheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren.

,,Deze taskforce moet tevens voorstellen formuleren ten aanzien van alternatieven voor detentie en resocialisatie van ex-gedetineerden. Het verzoek aan de bewindslieden is om voor het einde van 2020 een rapportage hierover voor te leggen aan de afzonderlijke parlementen van het Koninkrijk”, zo staat in de gisteren gepresenteerde afsprakenlijst.

De werkgroep vraagt daarin aandacht voor de omstandigheden waaronder veroordeelden en preventief gehechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk gedetineerd worden. En stelt vast:

,,Voor al deze gebieden geldt dat er nog veel te winnen is als het gaat om alternatieven voor detentie, zoals het gebruik van elektronisch toezicht, het toepassen van werk- en leerstraffen en het benutten van de mogelijkheden voor resocialisatie. Zowel qua kennis als qua voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit, maar ook financieel is het onhaalbaar om op korte termijn tot verbetering van de detentiesituatie te komen. Ook voor alternatieven voor detentie en voor resocialisatie geldt dat wederzijdse hulp en bijstand binnen het Koninkrijk dringend gewenst is.”

Bron: Antilliaans Dagblad