AD | Isidora richt pijlen op Bos

Willemstad – Het rapport van het Nederlandse kantoor Ivy kan niet als bewijs dienen voor hetgeen consultant Ashley Isidora van wordt beschuldigd. Isidora wist niet dat hij met het interview begin november 2019 zou meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek waarin hij zelf verdachte was.

Advocaat Maritza Becher vraagt het Gerecht in Eerste Aanleg daarom namens haar cliënt ‘het Ivy-rapport uit te sluiten van iedere vorm van bewijs met betrekking tot hetgeen aan verdachte ten laste is gelegd’.

De omkoopzaak tijdens het aanbestedingstraject voor een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij door Refineria di Kòrsou (RdK) kwam deze week voor.

Toenmalig RdK-directeur Roderick van Kwartel en voormalig RdK-medewerkers Gilbert Gregory Cijntje (technisch manager) en Michèle Mario Kinburn (projectingenieur) en de door de overheids-nv ingehuurde consultant Ashley Isidora worden ervan verdacht in juli en augustus 2018 te hebben samengespannen met het doel steekpenningen los te krijgen bij de twee medewerkers van Count Energy Trading.

Count was een van de partijen die meedongen in de aanbesteding voor een nieuwe strategische partner van de raffinaderij.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen Van Kwartel. Een jaar meer dan tegen de overige drie verdachten. Advocaat Mirto Murray heeft vrijspraak geëist voor Van Kwartel bij gebrek aan bewijs en ook advocaat

Becher verzoekt het gerecht om diezelfde reden ‘Isidora integraal vrij te spreken’. Haar cliënt is niet geïnformeerd over de werkelijke achtergronden van het interview met de forensisch advocaten van Ivy, zo blijkt uit de pleitnotities van advocaat Becher.

Isidora was in de veronderstelling dat het gesprek plaatsvond in vervolg op zijn eigen onderzoek naar Count-vertegenwoordiger Colas Bos dat hij in opdracht van RdK-directeur Van Kwartel uitvoerde en waarover hij rapporteerde.

,,De voorzitter van de raad van commissarissen van RdK (Gilbert Martina, red.) heeft uiteindelijk gekozen voor Ivy advocaten uit Nederland om Colas Bos verder door te lichten.”

Maar het interview heeft meer het karakter van een strafrechtelijk verhoor, waarop Isidora ‘geheel niet is voorbereid’. Achteraf blijkt dat hij verklaringen heeft afgelegd die nu tegen hem worden gebruikt, zonder dat hij is gewezen op het recht om te zwijgen of niet mee te werken of om de hulp van een advocaat in te roepen.

Onbetrouwbare getuigen

Mocht de rechter het Ivy-rapport toch als bewijsstuk willen behouden, dan kunnen de verklaringen van Colas Bos en Jeffrey Bollebakker van Count Energy Trading niet serieus worden genomen. Bos en Bollebakker zijn onbetrouwbare getuigen die tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd.

Niet Isidora, maar Bos ‘is de persoon met de verkeerde intenties’, concludeert Becher nadat zij alle ontwikkelingen nog eens op een rijtje heeft gezet. Het begint met het voorstel dat Bollebakker op 17 augustus 2018 via e-mail naar Isidora stuurt met: een ‘fixed administration fee’ van 15.000 gulden per maand, een variabele fee van 10 dollarcent per barrel en een ‘succes fee’ van 33 procent ‘voor de kostenbesparing’.

Op 23 augustus volgt een tegenvoorstel van Isidora aan Bollebakker en Bos waarin de ‘fixed administration fee’ is verhoogd naar 20.000 dollar per maand en bovendien ‘en kostenvergoeding van 750.000 dollar is toegevoegd ‘voor reeds geleverde diensten’.

Dat tegenvoorstel was bedoeld om te achterhalen of het oorspronkelijke voorstel de goedkeuring van Count had of ‘een soloactie was van Bos en Bollebakker samen of van Bos alleen’. De 750.000 dollar die moest worden betaald bij de totstandkoming van de MoU was juist ‘als onrealistisch element’ toegevoegd, ‘in lijn met de opdracht van Van Kwartel, om te voorkomen dat er een overeenkomst zou volgen.

Het bestuur van RdK had twijfels over de betrouwbaarheid en integriteit van Colas Bos na berichten in de krant over mogelijke onregelmatigheden bij PSB Bank, door het feit dat Bos buiten het aanbestedingstraject om in contact probeerde te komen met Refineria Isla en omdat hij het traject onder begeleiding van IHS Markit probeerde te omzeilen en ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) probeerde door te drukken.

Als Isidora inderdaad financieel voordeel wilde halen uit een overeenkomst in het voordeel van Count, ‘dan was het niet nodig geweest een tegenvoorstel te doen’, stelt advocaat Becher. Dan had hij het oorspronkelijke voorstel gewoon geaccepteerd. Want dat zou al ongeveer zes miljoen dollar per jaar hebben opgeleverd, uitgaande van 200.000 olievaten per dag met een variabele feel van 10 dollarcent per vat. Becher:

,,Dat een bedrag van 5 miljoen dollar moest worden gestort als vorm van betaling voor het tot stand komen van een MoU is door Bos en Bollebakker uit de duim gezogen.”

Het betreft een bedrag dat is genoemd in een discussiedocument en dat geld zou dienen als werkkapitaal voor het nog op te richten bedrijf Curefco. Becher stelt dat Bos zelf de datum van 28 augustus op het document heeft toegevoegd ‘om te doen voorkomen alsof de 5 miljoen dollar verband houdt met het tegenvoorstel van 23 augustus’. Maar dat is niet waar.

,,Op 28 augustus 2018 heeft wel een gesprek plaatsgevonden tussen Isidora en Bos, maar dat ging er alleen over dat het voorstel naar mening van Bos niet deugde en naar de juridische afdeling van Count moest voor nadere toetsing. Op die dag is geheel niet gesproken over Curefco en ook niet over een bedrag van 5 miljoen dollar.”

Bos heeft geprobeerd ‘zijn verkeerde intenties in het aanbestedingstraject te verdoezelen’ door zelf aan te dringen op een strafrechtelijke aangifte tijdens een vertrouwelijk gesprek met premier Eugene Rhuggenaath, stelt Becher in haar pleitnotities. Dat gesprek vindt plaats op 1 september 2018, enkele dagen nadat Van Kwartel heeft laten weten dat het verzoek van Bos om Refineria Isla te mogen benaderen is afgewezen, namelijk op 29 augustus.

,,In dit gesprek geeft Bos aan de aan dat hij door de statutair directeur van RdK was uitgenodigd voor een barbecue en dat daarbij ook de consultant, de technisch manager en de projectcoördinator van RdK aanwezig waren. Bos zegt diverse keren door deze personen te zijn benaderd en dat zij hem uiteindelijk ongebruikelijke voorstellen hebben gedaan.”

Volgens Becher heeft Bos de ministerpresident verzocht om de zaak uit te praten met alle betrokken. Op 7 november deed Rhuggenaath aangifte.

Bron: Antilliaans Dagblad van 6 februari 2020