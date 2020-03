AD | Isla/PdVSA moet betalen

RdK recht op ruim 52,7 miljoen dollar

Vorderingen Refineria Isla afgewezen

Willemstad – Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) heeft recht op betaling van ruim 52,7 miljoen dollar door Isla/PdVSA.

Maar de eis van een boete van 100 miljoen dollar vanwege wanprestatie door de Venezolaanse ex-exploitant wijst de kortgedingrechter af, want die ‘leent zich niet voor een beoordeling in een kort geding’.

Dat blijkt uit het vonnis gisteren in de rechtszaak van RdK tegen Refineria Isla Curaçao bv, Refineria Isla SA en het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela SA). Isla SA en PdVSA zijn veroordeeld tot het betalen van een bedrag van ruim 45,6 miljoen dollar in verband met betalingen ‘take or pay’ (TOP).

Het overige deel van ongeveer 7 miljoen dollar waarvoor ook Refineria Isla Curaçao is veroordeeld, betreft oninbare cheques van Girobank voor de huur van november en december 2019 en een TOP-betaling van bijna 3,8 miljoen dollar.

Over de TOP-bedragen wordt een rente van 10 procent per jaar in rekening gebracht vanaf het moment dat de betaling opeisbaar was en over de huurvergoeding 3 procent rente. Eind december 2019 is de leaseovereenkomst met PdVSA en haar dochtermaatschappij Isla SA verlopen.

De exploitatie van de raffinaderij is tijdelijk in handen van overheidsvennootschap RdK en RdK-dochter Curaçao Refinery Utilities (CRU) tot de overname door Klesch Group. De ongeveer 900 werknemers van Isla zijn voor maximaal zes maanden in dienst van CRU.

RdK is (namens het Land) eigenaar van de raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai en sinds 2011, toen de aandelen in Curaçao Utility Company Holding (CUCH) werden overgenomen van Aqualectra en het Japanse consortium Mitsubishi-Marubeni, ook van de centrale ‘Build Own Operate’ (BOO).

De BOO-centrale levert onder beheer van CRU stroom, stoom, perslucht en gedestilleerd water aan de raffinaderij. Refineria Isla Curaçao is dochtermaatschappij van PdVSA en tot eind vorig jaar exploitant van de installaties. De huur is na verlenging van de Lease Agreement in 2000 bepaald op 20 miljoen dollar per jaar. ,,Isla en PdVSA zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de huurschulden”, aldus het vonnis.

De rechter twijfelt niet over het spoedeisend belang van de vorderingen van RdK nu Isla/PdVSA ‘haar werkzaamheden aan het afbouwen is, terwijl RdK, zonder noemenswaardige omzet, zorg moet dragen voor een groot aantal kosten met betrekking tot de werknemers en het onderhoud van de BOO-centrale’.

Bron: Antilliaans Dagblad