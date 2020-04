AD | Izzy Gerstenbluth: Dit is een cruciale fase

Willemstad – Dit is een cruciale fase. Als we hier doorheen komen zonder al te veel nieuwe gevallen van Covid-19 dan kunnen de maatregelen verder versoepeld worden. ,,Houd je aan de regels!”

Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren tijdens zijn dagelijkse update in verband met de wereldwijde uitbraak van de ziekte Covid-10 die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus Sars-CoV-2. Ook gisteren waren er geen nieuwe besmettingen bevestigd. De cijfers zijn onveranderd met 14 positieve gevallen, waarvan 11 patiënten zijn genezen. Een patiënt blijft thuis in isolatie, één is opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC) en één patiënt is vorige maand in het ziekenhuis overleden. Van twee personen is nog niet duidelijk of de testresultaten positief of negatief zijn. Zij worden op nieuw getest en blijven in afwachting van de uitslag thuis in isolatie. Tot en met gisteren zijn er op Curaçao 292 mensen getest.

De overheid heeft voorzichtig de eerste stapjes van de afbouw van de voorzorgsmaatregelen genomen. Gerstenbluth: ,,De rode lijn blijft dat er zo min mogelijk beweging op straat is, maar dat we wel weer verder kunnen met ons leven.”

Dit zijn spannende weken. Want bij elke versoepeling van een maatregel, is er een reële kans op nieuwe besmettingsgevallen. Dat is niet erg als het er steeds een paar zijn, maar de kunst is om het aantal zo laag mogelijk te houden. Thuisblijven en afstand houden blijft het devies.

Gerstenbluth: ,,We willen het risico zo veel mogelijk beperken dat iemand uit huis gaat en zonder het te weten het virus verspreidt.”

Opnieuw luidt zijn dringende oproep om de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de overheid serieus te nemen en zo een uitbraak van Covid-19 op het eiland te voorkomen.

,,Houd je aan de regels. Dat is de enige manier dat we zo snel mogelijk uit deze situatie komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad