AD | Jonckheer: ‘Alternatieven zoeken voor raffinage’

Willemstad – Het is belangrijk voor de Curaçaose economie dat er een partij is gevonden die de raffinaderij wil overnemen. Maar Curaçao moet nu wel ogen en oren openhouden voor alternatieven. Want raffinage heeft z’n beste tijd gehad.

Dat zegt de voorzitter van de Kamer van Koophandel Billy Jonckheer in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Jonckheer heeft geen kennis van de inhoud van het akkoord dat Refineria di Kòrsou (RdK) heeft gesloten met de Amerikaanse Klesch Group en kan dus alleen reageren op wat hij heeft gehoord en gelezen in de media.

,,Het lijkt een goede deal, met name omdat er nu ook een percentage moet worden afgedragen over de overslag van olievaten bij Bullenbaai. Dat is heel belangrijk.” De voorzitter van de Kamer van Koophandel gaat ervanuit dat de Project Management Organisatie van RdK haar werk goed heeft gedaan en ‘dat dit de beste deal is voor het eiland’.

,,De raffinaderij is belangrijk voor onze economie. Ik ben blij dat we een partij gevonden hebben.”

Maar tegelijkertijd is het zaak nu direct open te staan voor alternatieve nieuwe industrieën. Jonckheer:

,,Een raffinaderij heeft misschien nog tien, twintig jaar bestaansrecht, maar zeker geen vijftig of zestig jaar. Curaçao moet openstaan voor nieuwe industrieën. In 2007 was oliemaatschappij Exxon Mobil een van de grootste spelers ter wereld, nu is dat Apple.”

Jonckheer ziet een toekomst voor de dienstverlenende sector en denkt aan logistiek en toerisme. De Kamer van Koophandel heeft eerder dit jaar in het visiedocument ‘Ban sembra awe pa kosechá mañan’ (Vandaag zaaien om morgen te oogsten) de vinger gelegd op de zere plek van de neerwaartse spiraal van de economie. Ondernemingen en industrieën op het eiland zijn verouderd en sluiten niet aan op de ontwikkelingen in de wereld.

Door de zwakke economie doen meer mensen een beroep op het sociaal vangnet. De Kamer van Koophandel constateert bovendien een zorgwekkende trend: de verschuiving van hoogbetaalde naar laagbetaalde banen.

,,We moeten nu beginnen met veranderingen in het onderwijs en de immigratie van deskundigen, zodat de bevolking zich kan ontwikkelen”, zegt Jonckheer. ,,Niet alleen de volgende generatie moet worden voorbereid op de moderne wereldeconomie maar ook de huidige moet worden omgeschoold.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 december 2019