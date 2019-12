AD | Kerstdump: ‘rommel weg, dus de hond ook’

Willemstad – Hondenopvangcentra draaien overuren in deze tijd van het jaar. De beruchte ‘kerstdump’ is een bekend fenomeen bij de organisaties. Met de feestdagen in aantocht zijn er extra veel zwerfhonden op straat te vinden, constateren hondenopvangcentra al jaren, omdat ze ‘specifiek rond deze tijd gedumpt worden’.

,,We zitten overvol rond deze tijd van het jaar, maar iedere keer als we dan toch weer een melding krijgen van een hond in nood, zit er niets anders op dan om toch te kijken of er geschoven kan worden om hem toch een plekje te bieden”, vertelt Mirjan Seppenwolde, voorzitter van hondenopvang Rescue Paws aan deze krant.

Dozen met pups en oudere honden zijn de afgelopen weken massaal op straat gezet. In de hokken op het terrein van Rescue Paws is het inderdaad druk en tussen de verschillende hondenopvangcentra op het eiland wordt samengewerkt om de honden te kunnen huisvesten.

,,Sinds november al hebben we onze handen vol aan het redden van de honden. Mensen willen hun huizen voor de kerst aan kant maken, dus wordt alle troep weggegooid. De honden horen hier helaas ook bij”, vertelt vrijwilligster Wieke.

Het lijkt erop dat de ‘kerstdump’ onderdeel is geworden van de Curaçaose samenleving, waar niet veel over wordt gesproken.

,,Honden worden vaak nog gezien als ‘bewaker’ van het huis, maar maken geen onderdeel uit van het gezin. Dat maakt de stap om hem weg te doen veel gemakkelijker”, aldus Wieke.

Rescue Paws probeert dit patroon te doorbreken door mee te doen aan sterilisatieprojecten of door middel van educatie aan kinderen op scholen. ,,Je merkt dat ze het overdragen aan hun ouders en dat er op die manier het inzicht komt dat ook honden gevoel hebben.”

Daarnaast is het mogelijk om Rescue Paws om hulp te vragen.

,,Hondeneigenaren vergeten wel eens dat ze ons ook om hulp kunnen vragen. Wij kunnen altijd langskomen om hulp te bieden of vragen te beantwoorden, dan hoeven de honden niet weg.”

Mirjan voegt eraan toe: ,,En als de hondjes dan toch geen thuis meer hebben, proberen we ze weer zo goed mogelijk aan te laten sterken zodat ze snel weer een gouden mandje mogen krijgen bij een nieuw baasje.”

Bron: Antilliaans Dagblad