AD | ‘Klesch krijgt voordeel van twijfel’

Willemstad – ,,De kans om met Klesch samen te werken is vele malen groter dan samenwerken was met PdVSA.” GreenTown Curaçao geeft Klesch Group dan ook ‘de benefit of the doubt’. Zo meldt de organisatie op haar pagina op Facebook.

,,Meer dan honderd jaar heeft de bevolking zich aan de stank en luchtvervuiling van de raffinaderij geërgerd. Shell en PdVSA hebben altijd in eigen belang gehandeld. Met Klesch wordt een gewiekste zakenman binnengehaald, en ook hij zal – net als Shell en PdVSA – het beste ervoor zichzelf uithalen”, zo begint het bericht.

Maar er is een groot verschil, meent GreenTown Curaçao (niet te verwarren met Greentown Curaçao Development Company in oprichting gevestigd in Nederland, dat juist spreekt van ‘een gemiste kans’, red.).

,,Zijn plan is, om net zoals hij het in Duitsland doet, zich aan de strenge Duitse milieuwetten te houden.” Met ‘zijn plan’ wordt bedoeld het plan van Gary Klesch met de Isla-raffinaderij en de Oilterminal. In Duitsland heeft Klesch Group in Heide een raffinaderij.

GreenTown Curaçao: ,,De Heide-raffinaderij van Klesch produceert reeds de .05pc zwavel content, die sinds 1-1-2020 over de wereld verplicht is gesteld.” Het stuk op Facebook vervolgt met de mededeling dat een groep van de beste werknemers waarschijnlijk door Klesch zullen worden overgenomen en opgeleid.

,,De ‘footprint’ van de raffinaderij zal worden verkleind. Dat geeft meer ruimte voor ontwikkeling, die niets met raffinage te maken hebben. Deze diversificatie betekent meer uitgebreide en uiteenlopende banen met een grotere werkgelegenheid. Er zullen uiteindelijk op dat gebied weer een kleine tienduizend man te werk worden gesteld.”

Verder gaat Klesch hoge bedragen investeren om de raffinaderij volgens internationale milieuwetten te laten opereren, weet GreenTown Curaçao. Heide is een voormalige Shell-raffinaderij, die na overname door Klesch ‘helemaal is gemoderniseerd en winstgevend gemaakt’.

,,Het is tijd om met een open mind naar Klesch te kijken. Een deal tussen Klesch en de Stichting GreenTown en andere milieuvriendelijke organisaties is zeer goed mogelijk. Een hybride model behoort zeker tot de mogelijkheden en werkt op Curaçao geheel in het voordeel van meer werkgelegenheid. Het is simpel, het is aanpassen aan de situatie, het wordt samenwerken.”

Bron: Antilliaans Dagblad