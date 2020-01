AD | Kleurrijke shirts bij Ride for the Roses

Willemstad – Ook dit jaar is er bij de jaarlijkse Ride for the Roses een palet aan diverse kleuren T-shirts in omloop, waarbij iedere kleur een andere boodschap heeft.

,,Voor algemeen gebruik tijdens de diverse onderdelen van de Ride, Swim, Sail en Walk for the Roses is er sinds jaar en dag het alom bekende witte T-shirt, dit jaar met het nieuwste logo”, aldus de organisatie, die aangeeft dat er daarnaast rode, gele, zwarte en oranje shirts zijn.

,,Het rode shirt is er sinds enkele jaren voor de survivors, voor hen die kanker al overwonnen hebben. Die groep kan meedoen of zich bij Mari Pampoen voegen bij de groep survivors en een delegatie van het Prinses Wilhelmina Fonds om de deelnemers aan de Walk en ook de Ride for the Roses in hun laatste meters tot aan de finish aan te moedigen.”

In 2018 werd het gele T-shirt met hoofdsponsor Orco Bank en co-sponsor Compliance & Forensic Services Caribbean ingevoerd. Het is bedoeld voor die mensen die op dit moment strijd leveren tegen kanker en daarbij de steun goed kunnen gebruiken van hun omgeving en de buitenwereld.

,,Door aan te geven dat ze verwikkeld zijn in de strijd tegen kanker, kunnen zij in de moeilijke tijden van behandeling eerder rekenen op meer steun en begrip van de omgeving. Niet in alle gevallen zullen deze personen, mede als gevolg van de intensiteit van hun behandelingen, de fysieke kracht en de moed hebben om een grote lichamelijke inspanning te leveren en dus zelf meedoen.

In dat geval kunnen zij zich voegen bij de groep survivors en de PWF-delegatie op Mari Pampoen. Niemand hoeft alleen te vechten en inschrijven voor deze groep kan ook bij PWF en dankzij de Ride is het shirt gratis, voor zover de voorraad strekt.”

In 2019 werden de zwarte shirts ingevoerd ter herinnering aan degenen die er niet meer zijn. Deze shirts kosten 30 gulden per stuk en zijn bedoeld voor familie en vrienden van mensen die de ziekte niet hebben overleefd.

,,De stichting Ride for the Roses beoogt met deze diverse kleuren T-shirts, ook na raadpleging van PWF, het taboe te doorbreken dat nog steeds bestaat bij mensen die door de ziekte in een soort isolement geraken, omdat zij er niet openlijk voor uitkomen. De shirts zullen tussen 27 januari en 1 februari verkrijgbaar zijn bij de Orco Bank.”

Naast al deze kleuren zijn er ook oranje shirts in omloop en deze zijn bestemd voor de groep vrijwilligers die de organisatie bijstaan.

