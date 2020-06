AD | ‘Knopen doorhakken over cruisetoerisme Bonaire’

Kralendijk – ,,De huidige crisis biedt ook kansen. We moeten als eiland beslissen hoe we willen dat het cruisetoerisme op Bonaire er in de toekomst uit zal zien”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin-Asjoe tijdens een bijeenkomst over de toekomst van het cruisetoerisme, gisterochtend bij Captain Don’s Habitat.

Voor de bijeenkomst waren verschillende belanghebbenden uitgenodigd, zoals touroperators, taxichauffeurs en standhouders. Deze sessie maakte deel uit van het ‘Tourism Recovery Plan’. Tjin-Asjoe stelde de aanwezigen de vraag of men zou kiezen voor de kleinste en meest exclusieve schepen of dat er ander keuzes gemaakt moeten worden. ,,We moeten hier met z’n allen knopen over doorhakken”, aldus de gedeputeerde.

Debbie en Theo Berkers zijn afhankelijk van het cruisetoerisme. Ze zijn eigenaar van Bonaire Cruisers en verhuren de bekende golfkarren aan de cruisetoeristen. De afgelopen maanden hebben ze het moeilijk gehad, maar gelukkig konden ze de karretjes in de weekenden veel verhuren aan lokale mensen.

,,Twee schepen per dag is veel te veel, het mag best wat minder. De mensen die per cruiseschip ons eiland bezoeken moeten wel van tevoren beter geïnformeerd worden over wat Bonaire allemaal te bieden heeft”, aldus Debbie. ,,Op die manier kunnen ze gerichter op pad.”

Wanneer er wordt besloten dat alleen de kleine, exclusieve schepen nog welkom zijn kunnen ze hun zaak wel dichtdoen. ,,En dat geldt ook voor de andere mensen die nu leven van het cruisetoerisme. Want de mensen die van de schepen afkomen spenderen, in tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt, best wel veel.”

Bron: Antilliaans Dagblad