AD | Knops als Kamerlid bevoordeeld bij gronddeal huis’

Staatssecretaris Raymond Knops als Kamerlid bevoordeeld bij gronddeal huis in Hegelsom https://t.co/ZEJJeeXk5k — De Limburger (@delimburger) May 22, 2020



Staatssecretaris Raymond Knops uit Hegelsom is in de tijd dat hij Kamerlid was voor enkele tienduizenden euro’s bevoordeeld bij de koop van de grond voor zijn huis. Dat melden NRC en De Limburger. Het gaat om een onderneming die sinds 2002 geleid wordt door voormalig gedeputeerden van de provincie. Knops ontkent de beschuldiging.

Het overheidsbedrijf verkoopt in Limburg bouwkavels volgens de zogenoemde ruimte-voor-ruimteregeling. Voor gesloopte varkensstallen komen in het buitengebied riante landhuizen terug. Met de opbrengst van de verkochte kavels verdient de provincie de subsidie terug die is uitgekeerd om de stallen te slopen.

Knops was in 2010 een van de meer dan honderd ‘eenpitters’ die via het ruimtebedrijf zelf bouwden. Hij verkocht agrarische grond aan het ruimtebedrijf. Vervolgens zorgde het bedrijf – via een wijziging van het bestemmingsplan bij de gemeente Horst aan de Maas – dat de grond een woonbestemming kreeg. Daarna was het een bouwkavel, dat voor een marktprijs terugging naar Knops.

Geen voordeel

De grondtransactie leverde hem geen voordeel op, schrijft Knops in een verklaring. Volgens hem betaalde hij niet een hoeveelheid vierkante meters, maar een “normbedrag”.

Bron: Algemeen dagblad