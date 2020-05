AD | KNVB schiet idee bekerfinale op Bonaire af

Willemstad – Het voorstel van FC Utrecht om de KNVB-bekerfinale op Bonaire te spelen lijkt kansloos. Op Bonaire werd volgens een advocaat van de eredivisieclub nog enthousiast gereageerd op het idee, maar de Nederlandse voetbalbond vindt het niets.

Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) zegt tegen Nu.nl dat het plan indruist tegen de voorschriften van de Nederlandse overheid in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De Rijksoverheid adviseert om niet naar het buitenland te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

,,Het is tegenstrijdig om het voetbalseizoen vroegtijdig te stoppen vanwege het coronavirus om vervolgens met tientallen, misschien wel honderden betrokkenen in het vliegtuig plaats te nemen”, citeert Nu.nl de woordvoerder. Bovendien is vanwege de 1,5 meter-regel een officiële wedstrijd spelen op korte termijn ‘helemaal niet mogelijk’.

Deze krant heeft geprobeerd contact te krijgen met het bestuur van de Federashon Futbòl Boneriano, maar dat is niet gelukt. Via een chatbericht komt er wel de korte reactie dat er in het stadion in Kralendijk niet gespeeld kan worden omdat de regels van het RIVM ook voor Bonaire gelden.

Eerder deze week zei een advocaat van FC Utrecht dat ‘de gezaghebber, de gedeputeerde voor Sport en de voorzitter van de voetbalbond op Bonaire het idee hadden omarmd’.

FC Utrecht zag de kans op deelname aan de Europa League in rook opgaan nadat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) zowel de eredivisiecompetitie als het KNVB-bekertoernooi had gestopt. De Utrechtse eredivisieclub bereikte op 4 maart de bekerfinale met een 2-0 overwinning op Ajax. De andere finalist is de Rotterdamse club Feyenoord.

Het idee om voor de finale uit te wijken naar het Stadion Kralendijk ontstond omdat op Bonaire maar een paar besmettingen met het coronavirus zijn bevestigd. Het plan is door FC Utrecht ook voorgelegd bij de Europese voetbalassociatie Uefa, met een dossier waaruit moet blijken dat de Nederlandse voetbalbond meer had moeten doen om de wedstrijd door te kunnen laten gaan.

Dat heeft volgens de KNVB weinig zin omdat de tickets voor de Europese competities al zijn verdeeld. De bekerfinale zou aanvankelijk op 19 april gespeeld worden in De Kuip in Rotterdam.

Bron: Antilliaans Dagblad