AD | Koeiman: Er is geen andere optie

Willemstad – Curaçao gaat akkoord met de voorwaarden van Nederland ‘omdat er op dit moment voor onze bevolking geen andere optie is’. Dat zei vicepremier Hensley Koeiman afgelopen woensdag tijdens een persconferentie. ,,Het was geen gemakkelijk besluit want het vergt meer offers van ons volk. Maar, het alternatief is vele malen erger.”

De ministers van het kabinet-Rhuggenaath – met uitzondering van premier Eugene Rhuggenaath die met ziekteverlof was – gaven woensdagochtend een persconferentie om hun reactie aan staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties kenbaar te maken. Curaçao heeft de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor verdere liquiditeitssteun binnen het kader van de wet aanvaard.

,,We moeten ons realiseren dat we ons in een nieuwe realiteit bevinden waarin offers moeten worden gebracht om voor onze burgers te zorgen die dit het hardst nodig hebben. Wereldwijd is de realiteit dat bijna geen enkel land zonder een lening uit deze crisis kan klimmen. Curaçao heeft de kans tegen nul procent rente geld te lenen, maar wij kunnen ook nergens anders geld lenen zonder toestemming van Nederland. We erkennen dat we diepgaande hervormingsmaatregelen moeten nemen, nu, maar ook na de crisis”, aldus Koeiman.

Een constitutionele discussie geeft Curaçao nu niet de noodzakelijke rust om de hervormingen aan te pakken, aldus de vicepremier. ,,Curaçao is bereid om voor het welzijn van ons volk nieuwe manieren van samenwerking met Nederland en onze broeders in de Cariben te vinden, maar altijd rekening houdend met de autonome positie van ieder land.” In de komende weken worden volgens Koeiman de structurele hervormingen voor verschillende sectoren gepland.

,,Nederland heeft een korte deadline van 15 juni gegeven. We zijn blij dat verschillende instanties al een bijdrage leveren, inclusief de vakbonden”, aldus de vicepremier. ,,Laten we duidelijk zijn: al onze energie moet nu worden gericht op de grote groep mensen die hulp nodig heeft en het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen zodat we sterker uit deze crisis komen.”

Aan verschillende van de voorwaarden die door Nederland worden gesteld, wordt volgens Koeiman al aan gewerkt en sommige verkeren zelfs in de eindfase.

,,We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en vluchten niet voor problemen. Er zijn inderdaad dingen die langer zijn blijven liggen, sommige zelfs decennialang. Maar laten we nu allemaal een bijdrage leveren om Curaçao vooruit te helpen. Ons potentieel is groot, maar vaak draaien we rond in cirkels door wisselende regeringen met verschillende standpunten waarbij het welzijn van Curaçao niet altijd het uitgangspunt is. Te vaak spelen te veel agenda’s een rol. Als Curaçaoënaars moeten we er nu voor kiezen de koppen bij elkaar te steken en Curaçao als enige agenda te hanteren.”

Bron: Antilliaans Dagblad