AD | Koraal Tabak Estates in ontwikkeling

Willemstad – De plantagegrond van de familie Bakhuis in Koraal Tabak wordt getransformeerd tot een landelijk woongebied. Porta Kurá Bunita is het eerste gebied in de ontwikkeling van Koraal Tabak Estates.

Het gaat om een gated community met achttien huizen, 24 appartementen en acht penthouses. Yadira Bakhuis benadrukt tegenover deze krant dat het project meer omvat dan alleen woningbouw.

,,We brengen eerst in kaart wat ecologisch van waarde is, omdat we de prachtige natuur willen behouden en versterken. Daaromheen wordt de infrastructuur ontwikkeld. Zo wordt er gezorgd voor een optimaal water- en landschapsbeheer door bestrijding van erosie, opvang van regenwater om te voorkomen dat water naar de zee stroomt, en herstel van de vegetatie.”

Bij de ontwikkeling van voorzieningen voor wonen, werken, recreatie en toerisme wordt gefocust op de ervaring van de natuur en het gezinsleven. De familie wil graag fiets- en wandelpaden aanleggen, zodat men straks door het hele gebied veilig kan fietsen.

Daarnaast wordt de Sint Jorisbaai opgeknapt. De ingang vanuit Koraal Tabak is momenteel gesloten. ,,De plannen zijn in de maak. Bewoners van Koraal Tabak Estates kunnen straks genieten van een mooi strand, waar geen regenwater meer in de baai stroomt en waar men kan kite- en windsurfen. Personen die buiten Koraal Tabak wonen moeten betalen voor entree, zodat het strand onderhouden kan worden. We denken aan maandelijkse of jaarlijkse abonnementen.”

De officiële verkoop van de woningen van Koraal Tabak Estates begint op 24 maart 2020, maar geïnteresseerden kunnen zich wel alvast registreren voor de voorverkoop. De prijzen van de woningen variëren van 350.000 tot 650.000 gulden.

Bron: Antilliaans Dagblad