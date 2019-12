AD | Kranen komen in februari aan op Curaçao

Willemstad – De twee nieuwe ‘custom made’ kranen voor de containerhaven, komen in februari 2020 aan op Curaçao. Dat bevestigt directeur Fernando Da Costa Gomez van Curaçao Port Services (CPS) tegenover deze krant.

De kranen zijn op een schip bevestigd en zijn sinds maandag onderweg naar Curaçao.

De kranen van het merk Kalmar zijn helemaal nieuw en komen uit Finland. De fabrieksonderdelen komen uit Europa en de kranen worden in China bijna volledig in elkaar gezet. ,,Niet volledig, want anders passen ze niet onder de brug”, zo legt Da Costa Gomez uit. Voor drie kwart worden ze in China in elkaar gezet. De rest vindt op Curaçao plaats.”

Daarna vindt het technische- en elektrische deel en de installatie plaats en moeten de kranen ook nog worden getest. Ook het personeel moet worden getraind. ,,Het zijn totaal andere kranen dan wat er nu gebruikt wordt. Daarin zal het personeel moeten worden opgeleid.

Eenmaal op Curaçao duurt het daarom nog twee tot drie maanden voor de kranen kunnen worden opgeleverd en ze kunnen worden gebruikt. We nemen ze niet over of in gebruik totdat alles goed is getest en ze opgeleverd zijn.”

In september 2016 is tussen de regering, CPS en Curaçao Ports Authority (CPA) een nieuwe concessieovereenkomst getekend. Onderdeel van deze overeenkomst, die een periode van 20 jaar behelst, is dat CPS 50 miljoen gulden zou investeren in twee nieuwe kranen en in de infrastructuur van de haven.

Ruim drie jaar later is het zover en zijn de kranen voor de containerhaven onderweg naar Curaçao. Da Costa Gomez legt uit dat het bestellen van kranen niet net zo simpel is als bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuwe auto. ,,Je gaat niet zomaar een showroom binnen en zegt ‘die wil ik hebben’. De kranen worden volledig conform je eigen wensen en specificaties gebouwd. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de hoogte en de breedte van de kade, maar ook het gewicht dat de kraan zou moeten tillen.

Elke kraan is individueel en verschillend. Er is niet zoiets als een kant en klaar model. Er zijn allemaal berekeningen die hieraan te pas komen. Het is een gecompliceerd proces waarbij tot in de puntjes wordt gewerkt aan elk detail, van de wielen tot de rails. We zijn al die tijd dagelijks bezig geweest met deze kranen.”

De kranen die nu in de haven worden gebruikt voor het laden en lossen van containers, zijn eigendom van CPA en zijn al ruim dertig jaar oud. De kranen werden destijds door Nederland gedoneerd. Tegenover deze krant laat CPA-directeur Humberto De Castro weten dat de oude kranen na in bedrijfstelling van de nieuwe kranen ontmanteld zullen worden. ,,Het materiaal zal dan als schroot worden verkocht”, aldus De Castro.

