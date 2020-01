AD | KTK: Goede vooruitzichten met Klesch

Willemstad – Met de voortzetting van de Isla-raffinaderij is Kompania di Tou Kòrsou (KTK) weer positief gestemd en zijn er naar eigen zeggen goede vooruitzichten voor het sleepbotenbedrijf.

KTK verwacht medio dit jaar werkzaamheden te kunnen verrichten voor de Klesch Group. Dat vertelt KTK-directeur Surldric Rojer in gesprek met deze krant.

KTK heeft twee weken geleden een kennismakingsgesprek gehad met de Klesch Group om te vernemen wat de plannen zijn. Bij dit onderhoud waren ook leden van de Project Management Organization (PMO) aanwezig. Rojer is positief te spreken over het gesprek. ,,Deze mensen blijken serieus te zijn om de raffinaderij zo snel mogelijk op te starten.”

Er moet nog een aantal contracten getekend worden voor het opstarten van de raffinaderij, zo laat Rojer weten. ,,Het plan is om zo snel mogelijk de contracten te tekenen met de desbetreffende partijen zodat de Klesch Group aan de slag kan. We verwachten weer te kunnen opereren op Curaçao zodra de Klesch Group de exploitatie van de raffinaderij overneemt.”

In november 2018 werd bij KTK een proces voor vrijwillig ontslag aangekondigd. Hiertegenover stond een pakket met incentives. Tijdens een personeelsbijeenkomst vorige week werd het KTK-personeel op de hoogte gesteld van de plannen van de Klesch Group. Ook heeft de directie aangegeven dat het bedrijf blijft focussen op projecten in het buitenland. ,,Door de mogelijkheden in het buitenland hebben we het afvloeiingsproces stopgezet omdat er genoeg werk beschikbaar was.” Momenteel zijn er 111 personen in dienst bij KTK.

Volgens waarnemend directeur van Refineria di Kòrsou (RdK) Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy had PdVSA in een overeenkomst alle regelingen aangaande Curoil en KTK ook opgenomen. ,,Dat is nu niet zo. Iedereen onderhandelt over zijn eigen contract. Ook de bonden onderhandelen over hun eigen CAO”, aldus De Lannoy.

Het sleepbotenbedrijf, dochtermaatschappij van havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA), is voor 80 procent van zijn inkomsten afhankelijk van de olie-industrie op Curaçao – de Isla in het Schottegat en de olieterminal bij Bullenbaai – die sinds 2018 vrijwel geheel is stil komen te liggen.

