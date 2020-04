AD | KvK Aruba: Arbeidswetgeving nu aanpassen

Oranjestad – Het is nu meer dan ooit een vereiste om het investeringsklimaat zo snel mogelijk te optimaliseren, de kosten van zakendoen te verlagen en daadwerkelijk de bureaucratie en red-tape waarmee lokale en buitenlandse investeerders geconfronteerd worden, te reduceren.

Aldus de Arubaanse Kamer van Koophandel (KvK), die onlangs een discussie hield over de huidige economische situatie op Aruba om te bezien wat gedaan kan worden om economische ontwikkelingen na de Covid-19-crisis te stimuleren.

,,De huidige crisis is in haar magnitude zo omvangrijk, en in haar verschijning zo uniek, dat het onmogelijk is om een concreet plan op te stellen dat de weg naar economisch herstel mogelijk maakt”, aldus de KvK in een verslag. Het bleek echter wel mogelijk om condities te inventariseren die momenteel nog niet optimaal zijn en de overlevingskansen voor werkgelegenheid en economische bedrijvigheid limiteren.

Het zo snel mogelijk flexibiliseren van de arbeidswetgeving is nodig om de kansen op overleving van zoveel mogelijk bedrijven te garanderen. KvK: ,,Snel herstel van de economie is enkel mogelijk indien we in staat blijken om zo veel mogelijk bedrijven te behoeden voor faillissement. Indien de huidige rigide wetgeving niet op korte termijn aangepast wordt, zullen talloze bedrijven onnodig gedwongen worden het faillissement aan te vragen. De vaste kosten, die veel meer omvatten dan enkel het betalen van de salarissen van de werknemers, blijven immers grotendeels doorlopen, terwijl de inkomsten voor nagenoeg alle bedrijven drastisch is gereduceerd”, aldus KvK.

,,Het hanteren van de nieuwe norm van 1,5 meter afstand tussen personen, forceert bovendien bepaalde economische sectoren, zoals restaurants, om hun bezetting drastisch te verminderen, wat uiteraard leidt tot serieuze inkomstenderving. Het moet de werkgever toegestaan worden om op flexibele wijze werknemers in te zetten en reductie van het aantal gewerkte uren per week, en overeenkomstig de vergoeding hiervoor, mogelijk te maken. Daarnaast moet het mogelijk worden om werknemers onder bepaalde condities te ontslaan.” De KvK wil ook de ambtenarenwetgeving tegen het licht houden, om dure scheefgroei te elimineren.

Er staat nog meer op het verlanglijstje van de KvK: ,,Land Aruba zou in een gezamenlijk actie tussen publieke en private sector er bij Nederland op moeten aandringen dat steun in de vorm van gift feitelijk de enige reële optie is. Immers, een forse lening om te kunnen voorzien in de noden van de komende maanden zal zelfs bij gunstige condities verbonden aan de lening, een uitermate remmende factor zijn voor elke toekomstige economische ontwikkeling. De debt to GDP-ratio zal namelijk door de additionele schuld in combinatie met een lager niveau van de GDP fors boven de honderd procent uitkomen, wat een torenhoge last op komende generaties legt. Een alternatief voor een financiële gift zou het verstrekken van voedselpakketten kunnen zijn. Op die wijze wordt eveneens voorkomen dat de monetaire reserves aangetast worden door het doen van aankopen in het buitenland, zonder dat hier inkomsten tegenover staan.”

KvK dringt erop aan om betalingen beschikbaar te stellen aan mensen in nood. Zowel Fase als de subsidieregeling vindt zij goede initiatieven, maar er is nog veel onduidelijkheid hieromtrent in de samenleving. Verslechtering of verstoring van de huidige veiligheid moet te allen tijde vermeden worden.

,,Tenslotte moeten we, om een snelle heropleving van onze beschadigde economie op termijn mogelijk te maken, onze telecommunicatie versterken, eGovernment zo breed mogelijk introduceren en werknemers in staat te stellen nieuwe vaardigheden te leren, bestaande vaardigheden te verbeteren en hun kennis en expertise te verbeteren door tijdens deze periode e-learning, online cursussen en andere vormen van afstandsonderwijs te volgen.”

Bron: Antilliaans Dagblad