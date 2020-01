AD | KvK-voorzitter: Tussen hoop een vrees

Willemstad – Veel mensen en ondernemers op Curaçao leven vandaag de dag ‘tussen hoop en vrees’. Zo zei de voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), Willem ‘Billy’ Jonckheer, in zijn toespraak gisteravond.

Hoop in verband met bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) en de deal met Klesch Group in verband met de raffinaderij. Hoop ook gezien de ontwikkelingen zoals de bouw van een groot Corendon Resort en de constructie van betaalbare sociale FKP-woningen.

Maar tegelijkertijd ook vrees, gezien de verdubbeling van de ligtarieven in het CMC en de verwachte sterke stijging van de operationele uitgaven met 60 miljoen gulden op jaarbasis dat het nieuwe ziekenhuis met zich meebrengt. Vrees ook over de ‘living apart together’-manier van samenleven in deze gemeenschap.

‘Konfiansa’ (vertrouwen) is het recept, hamert de KvK. Daarvoor zijn commitment, consistentie, onderlinge afhankelijkheid en gezamenlijke doelen nodig. Vandaar ‘cooperate, cooperate and cooperate’, zoals ook de president van het World Economic Forum zei in zijn boodschap voor 2020.

De Curaçaose Kamer verwacht ‘een kritisch jaar dat voor ons ligt’. Het verder opvoeren van de lastendruk – zoals de regering doet en voornemens is, om begrotingstekorten weg te werken zoals de aanwijzing van de rijksministerraad voorschrijft, in plaats van te snijden in de eigen overheidskosten – leidt tot krimp. Curaçao heeft echter het omgekeerde nodig.

,,Wij kunnen het ons niet permitteren wéér een jaar met een negatieve economische groei te hebben.” Aldus Jonckheer, wijzend op de afgelopen vier jaar en wetende dat de Centrale Bank CBCS 2,3 procent krimp heeft voorspeld (ervan uitgaande dat de raffinaderij openblijft).

,,Laten we denken én doen, bedrijfsleven en overheid.” En dan gaat het erom weer ‘in sync’ te komen met mondiale ontwikkelingen in plaats van de kloof die er nu is omdat onvoldoende wordt geanticipeerd op innovatie elders in de wereld. Er moet meer ondernemersgeest komen en daarvoor dient de bevolking constant getraind te worden om, net als de succesvolle jonge honkballers, kampioenen te worden.

Als daarbij technische ondersteuning en expertise van buitenlandse ondernemers vereist zijn, moeten deze worden ‘verwelkomd’. Zo vervolgde de KvK-voorzitter zijn betoog. ,,Een stevig en helder immigratiebeleid is daarbij essentieel”, daarmee pleitend voor het toelaten van meer hoger opgeleide immigranten. Samen met onderwijs behoort immigratie topprioriteit te zijn.

Ook technologisch verandert er van alles en in hoog tempo. Nieuwe technologieën vragen nieuwe businessmodellen om überhaupt nog mee te kunnen spelen. Er is meer internetbandbreedte nodig, ervan uitgaande dat in 2025 elk mens gemiddeld zeven aan het internet verbonden apparaten bezit. ,,We kunnen de boot niet missen.”

Jonckheer eindigde zijn speech met de opsomming van de bekende pluspunten van Curaçao. ,,Het enige wat wij hoeven te doen is uitvoering te geven aan ons deel en gebruik te maken van deze zegeningen door drastische veranderingen door te voeren in onze houding, ons onderwijsstelsel, het vernieuwen van verouderde wetgeving en gepassioneerd te zijn over sociaaleconomische ontwikkeling.”

Het KvK-visiedocument ‘Ban sembra awe pa kosecha mañan’ (Vandaag zaaien wat we morgen oogsten) blijft daarin een belangrijke leidraad, die de Groeistrategie van de regering-Rhuggenaath goed aanvult.

Bron: Antilliaans Dagblad