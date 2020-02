AD | La Rivera eist sloop van pand Jewel

Willemstad – Terwijl minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) op 10 januari dit jaar haar handtekening zette onder een nieuwe bouwvergunning voor de bestaande nieuwbouw aan Pietermaai 30, eist het op de Britse Maagdeneilanden gevestigde La Rivera Inc. dat het pand wordt afgebroken.

Wilfred Hendriksen van Jewel Investment & Management Group zegt de beschikking voor de bouwvergunning ‘net afgelopen week’ te hebben ontvangen.

Maandagochtend heeft hij in zijn ‘conclusie van antwoord’ als gedagvaarde partij aan de rechter laten weten inmiddels ‘over een nieuwe vergunning te beschikken op basis van een uitgebreide toetsing en motivatie’ door Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP).

,,Daarmee is het bouwwerk legaal”, stelt Hendriksen.

Jewel is de naamloze vennootschap achter de ontwikkeling van Pietermaai Smal. In 2000 werd begonnen met een eerste pand in een toen nog compleet vervallen buurt. Nu is Pietermaai Smal een van de bekendste uitgaanscentra op het eiland, met horeca, hotels en woningen in gerestaureerde monumenten maar ook nieuw gebouwde panden.

De zaak draait om de nieuwbouw aan de Kaya Wilson (Papa) Godett, beter bekend als Pietermaai 30 dat aan de kust ligt en bestaat uit vijf wooneenheden. La Rivera eist dat de gerechtelijke uitspraak op het hoger beroep van 9 oktober 2015 wordt gehandhaafd en daagt behalve Jewel Investment, het Land Curaçao.

De rechter verklaarde destijds het hoger beroep gegrond en besliste dat de oorspronkelijke beschikking van 31 mei 2013 waarin Jewel toestemming kreeg voor de bouw op het perceel Pietermaai 30, moest worden vernietigd.

,,Jewel heeft illegaal een groot pand gebouwd en ondanks de uitspraak worden door het Land Curaçao geen stappen ondernomen om dit pand af te breken”,

stelt het op Aruba gevestigde advocatenkantoor James Martin & Associates op 17 oktober 2019 in het verzoek aan het Gerecht in eerste aanleg. La Rivera deed op 5 augustus 2019 al een handhavingsverzoek om het gebouw te slopen. Nu beide gedaagde partijen daaraan geen gehoor hebben gegeven, eist La Rivera dat Jewel en VVRP via de rechter worden gedwongen ‘het litigieuze illegale bouwwerk af te (doen) breken’ op laste van een dwangsom van 5.000 gulden per dag tot een maximum van drie miljoen gulden.

,,Het bouwwerk is legaal”, stelt Hendriksen. ,,Jewel heeft destijds gebouwd met een geldige vergunning.”

Bovendien was er na de vernietiging van de beschikking van 31 mei 2013 op 9 oktober 2015 ‘wel degelijk sprake van concreet zicht op legalisatie’. Het Land Curaçao heeft volgens Hendriksen ‘duidelijk aangegeven te werken aan een nieuwe, beter gemotiveerde vergunning’.

,,Dit soort zaken vergen nu eenmaal veel tijd op Curaçao.” Vorige week viel de beschikking met de nieuwe bouwvergunning in de bus. Minister Jesus- Leito heeft besloten tot het afgeven van de vergunning op basis van onder andere het advies van de brandweer ROP. De bezwaren van La Rivera worden in de beschikking stuk voor stuk weerlegd.

,,Het bouwwerk voldoet aan de vereisten met betrekking tot de toegepaste bouwhoogte, de perceelindeling, de gevelindeling, de bouwmaterialen, de rooilijnen en de inpasbaarheid van het project in de bestaande omgeving conform artikel 4 van het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan, red.).”

Ook is er geen sprake van dat het project in strijd zou zijn met de bestemmingsvoorschriften. ROP verwacht in het gebouw met vijf wooneenheden ‘geen activiteiten die aantoonbaar hinder met zich meebrengen’.

,,Het ontwerp ontsiert niet, maar wordt juist passend geacht door een onafhankelijk deskundige”, schrijft interim-directeur Rach van ROP op 25 november 2019 in de brief aan de VVRP-minister. Daarin doet hij verslag van de bevindingen van de uitvoeringsorganisatie na toetsing van artikel 4 van het EOP waarin nieuwbouw in de binnenstad is geregeld en artikel 22 van de bouw- en woningverordening 1935.

De historische binnenstad is een beschermd stadsgezicht dat in 1997 op de Unesco Wereld Erfgoedlijst is geplaatst. De beoordeling van de aanvraag voor een bouwvergunning gebeurt aan de hand van de Unesco- aanbevelingen, legt Rach uit. In het EOP heeft Curaçao de visie overgenomen dat ‘nieuwbouw een eigentijds karakter dient te hebben doch dient te passen in de beschrijving van het beschermd stadsgezicht’.

,,Het ontwerp van het gebouw sluit goed aan op de voor dit gebied geldende uitgangspunten, welke ook blijken uit het in 1989 opgestelde Monumentenplan (…) en in het in 2008 vernieuwde Stedenbouwkundig Plan Pietermaai Smal.”

De rechter neemt op 2 maart een beslissing over het vervolg van deze zaak en kan dan ook oordelen dat die niet ontvankelijk is omdat Jewel over een vergunning beschikt en een proces tegen VVRP via een bestuursrechter moet worden gevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad van 13 februari 2020