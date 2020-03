AD | Laatste vlucht TUI halfleeg

Willemstad – Het toestel had vol moeten zitten, maar de laatste vlucht van TUI fly is gisterochtend bijna leeg vertrokken vanaf luchthaven Hato. Met deze extra ‘rescue flight’ (OR 8366) kregen TUI-reizigers een laatste kans om via Bonaire terug te vliegen naar Nederland.

In een persbericht van TUI Nederland zegt Sebastiaan de Vries, hoofd van TUI Dutch Caribbean, dat hij met een gevoel van verbazing en vooral teleurstelling de deuren van het toestel zag sluiten. ,,Gezien het aantal bevestigingen, had de vlucht vol moeten zijn. Dit is bijzonder pijnlijk”, zegt De Vries.

De reisorganisatie heeft alle vluchten van en naar Nederland geannuleerd tot en met 30 april. Dat voor Curaçao een uitzondering werd gemaakt met een extra vlucht heeft te maken met het grote aantal ticket-only-passagiers. De organisatie heeft de afgelopen dagen contact gezocht met alle passagiers die in het bezit zijn van een TUI-ticket naar Amsterdam en op korte termijn zouden moeten vertrekken.

Wie van deze laatste kans gebruik wilde maken, kon zich laten registreren en heeft dat ook telefonisch herbevestigd. Toen bleek dat er nog plaatsen over waren op de extra rescue flight is maandag nog eens een oproep gedaan via de media aan iedereen met een geldig TUI-ticket naar Hato te komen om op de stand-bylijst te worden opgenomen. Tegen deze krant zei De Vries maandag dat met de extra vlucht ‘in principe alle passagiers op Curaçao zouden zijn opgehaald’.

De vlucht van gisteren is voorlopig de laatste. Het besluit om alle vluchten van en naar Nederland tot en met 30 april te annuleren werd genomen nadat de Nederlandse regering Nederlanders heeft afgeraden naar het buitenland te reizen. TUI-medewerkers op Curaçao en in Nederland zullen klanten zo goed mogelijk informeren en helpen, zo staat in het persbericht.

Wie nog op Curaçao is en toch terug wil naar Nederland krijgt het advies om contact op te nemen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken via een formulier op de website (www.bijzonderebijstandbuitenland.nl). Ticket-only-klanten moeten ‘nee’ invullen bij de vraag ‘Heeft u uw reis geboekt via een reisorganisatie?’.

Eerder schreef TUI Nederland in een persbericht dat de beslissing om wereldwijd alle vluchten te annuleren is genomen vanwege ‘de beperkingen in het vliegverkeer’ in vervolg op de maatregelen die landen wereldwijd nemen om verspreiding van het coronavirus onder hun bevolking te voorkomen.

Op de website legt TUI uit dat in de huidige omstandigheden ‘onze reizigers niet langer kunnen genieten van hun geboekte reis en ook steeds vaker het land van hun vakantie niet meer inkomen’.

,,Inmiddels raadt ook de overheid af om te reizen naar het buitenland.” Gedupeerden ontvangen een voucher ter waarde van de betaalde reissom en kunnen daarmee een vervangende reis boeken op een later tijdstip.

Bron: Antilliaans Dagblad