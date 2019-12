AD | Laatste werkdag contractarbeiders

Willemstad – Gisteren (vrijdag, KKC red.) was de laatste werkdag van de contractarbeiders op het terrein van Refineria Isla. Dat bevestigt Alcides Cova, voorzitter van vakbondscentrale SGTK.

Cova zegt dat onduidelijk is wat er ‘precies gebeurt op 1 januari’. Nu er nog geen transitieakkoord is getekend met Refineria Isla/PdVSA, is de vraag wat er gebeurt op 1 januari. Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) zegt in onderhandeling te zijn met moederbedrijf PdVSA over de tijdelijke exploitatie van de raffinaderij totdat Klesch Group het management overneemt in het tweede kwartaal van 2020.

Ondertussen gaat er een schrijven rond van Refineria Isla waarin de aannemers die nog werknemers hebben op het Isla-terrein instructies krijgen ‘in verband met het stopzetten van onze activiteiten’.

Onderaannemers moeten op de hoogte worden gebracht dat 27 december de laatste werkdag is. Voor 31 december moeten kantoren worden opgeruimd en persoonlijke eigendommen meegenomen worden. Voertuigen van Isla moeten worden ingeleverd en aannemers moeten hun werk- tuigen, gereedschap en containers van het terrein verwijderen. Documenten voor betalingen moeten uiterlijk 30 december ingediend zijn. Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, interim-directeur RdK, zei donderdag op de hoogte te zijn van de boodschap en die weinig spannend te vinden. ,,Een actie waarmee wordt begonnen met de demobilisatie van de aannemers. Dat is normaal op het moment dat een contract voor onderhoud stopt.” SGTK-voorzitter Cova zegt dat het prima is dat de contractarbeiders hun spullen moeten inleveren, maar ‘dat zij wel tot en met 31 december moeten worden betaald door de aannemers’. Volgens Cova gaat het om nog 200 tot 300 arbeiders. De meeste aannemers hebben toegezegd de bonussen en andere verplichtingen te betalen. Cova: ,,Tegen de enkelen die dat niet doen zullen we een zaak aanspannen. Het is in het contract vastgelegd wat betaald moet worden. Natuurlijk begrijpen wij dat het een moeilijke situatie is, maar voor werknemers is het erger dan voor werkgevers.” In een vergadering met de Project Management Organisatie en RdK heeft de vakbondscentrale gevraagd om een meer concrete datum van de werkelijke overname door Klesch. ,,Nu wordt gesproken over het tweede kwartaal van 2020. Als dat meer specifiek is kunnen er afspraken gemaakt worden met PdVSA voor een tijdelijke overeenkomst”, zegt Cova.

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 december 2019