AD | Lancering plan voor ontwikkeling Zakitó

Willemstad – Het kabinet-Rhuggenaath heeft onlangs de eerste stap gezet in de richting van de implementatie van het Quick Win Plan om het gebied van Zakitó te ontwikkelen.

Dit werd symbolisch gedaan door de creatie van een muurschildering van Sander van Beusekom bij het Aqualectra-complex bij de ingang van Koredor te onthullen samen met drie ministers die symbolisch het Quick Win Plan voor de ontwikkeling van Zakitó hiermee hebben gelanceerd.

Het Quick Win Plan is een van de actiepunten van het kabinet-Rhuggenaath om het gebied Zakitó te ontwikkelen. Dit project is reeds in december 2018 aangenomen door de ministerraad, waarna de regering van Curaçao en de Curaçao Tourist Board (CTB) begin dit jaar een overeenkomst hebben getekend voor de uitvoering van het Quick Win Plan.

,,Het Quick Win Plan voor de ontwikkeling van Zakitó bevat verschillende kleine verbeteringen die de waarde van het gebied verhogen, het aantrekkelijker maken voor de lokale gemeenschap, het welzijn van de gemeenschap bevorderen en tegelijkertijd interesse wekken bij potentiële investeerders. Deze verbeteringen zijn onder meer een grondige schoonmaakbeurt, extra verlichting, verbeteringen aan een strand bij Koredor en verbetering van recreatieve voorzieningen”, zo legt de CTB uit.

In mei 2018 meldde deze krant aan de hand van een landsbesluit van 7 mei 2018 al dat de Raad van Ministers op opdracht van toenmalig minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina een werkgroep had ingesteld die zich moest buigen over de duurzame ontwikkeling van het terrein en de wateren van Zakitó. Dat is het gebied langs de zuidkust tussen Mundo Nobo, waar de oude energiecentrale van Aqualectra wordt ontmanteld, en Piscadera, waar al verschillende hotels en het WTC zijn gevestigd.

Bij landsbesluit van 7 mei 2018 werd deze werkgroep officieel geïnstalleerd. Martina wilde in het genoemde gebied activiteiten initiëren gericht op een duurzame economische en toeristische ontwikkeling. Dit moet aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, zo stond opgenomen in het landsbesluit dat door de gouverneur was getekend.

,,Dit initiatief moet ‘als katalysator dienen’ van versnelde economische ontwikkeling en zou kunnen leiden tot het aanbieden van meer toeristische producten en diensten, waaronder hotelketens voor toeristische accommodaties en attracties. Het is bekend dat Lionstone van de familie Lowenstein – die op Curaçao al drie resorts bezit – interesse heeft”, zo schreef deze krant in mei 2018. ,,De Werkgroep Ontwikkeling Zakitó heeft als hoofdtaak de regering, en minister Martina in het bijzonder, te adviseren over de ontwikkeling van het gebied en de wateren van Zakitó en is verder belast met het coördineren en begeleiden van het traject om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsplan.”

De lancering van het Quick Win Plan deze week gebeurde door de huidige minister van Economische Ontwikkeling Giselle Mc William, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jesus-Leito en minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Bron: Antilliaans Dagblad