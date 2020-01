AD | ‘Lang verblijf barakken onacceptabel’

Den Haag – Een lang verblijf in de vreemdelingenbarakken van het SDKK is niet acceptabel en brengt de mensenrechten in gevaar. Dat schrijft de Tweede Kamerdelegatie die deelnam aan het afgelopen Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) in een brief aan minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

De Kamerleden doen een beroep op het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) van deze week om deze kwestie te bespreken en de Curaçaose regering ‘op te roepen hier op korte termijn verandering in te brengen’. Knops wordt gevraagd de brief door te spelen naar minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

De acht Kamerleden brachten vorige week donderdag een bezoek aan de barakken. Er werd ook gesproken met enkele ‘Venezolaanse onderdanen’ die er worden vastgehouden.

De Kamerleden konden niet spreken met vrouwen in vreemdelingenbewaring, omdat die in het gevangenisdeel van SDKK zitten.

De omstandigheden en voorzieningen in de barakken worden door voorzitter Jan Paternotte van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties eenvoudig en zeer basaal genoemd: ,,Slaapzalen, zeer basale sanitaire voorzieningen, geen privacy, zeer beperkte lucht- of sportfaciliteiten.”

De Kamerdelegatie heeft ook gezien welke verbeteringen en uitbreidingen zijn en nog worden aangebracht. Voor een kort verblijf zijn de voorzieningen acceptabel, vindt de delegatie.

Daarbij merkt Paternotte op dat er op het moment van het bezoek een lage bezetting was en dat de situatie ‘totaal anders’ zal zijn als er veel vreemdelingen worden opgepakt en in de barakken worden opgesloten. Een van de Venezolanen waarmee de Kamerleden spraken zat er al zo’n 240 dagen.

Voor de veertien dagen dat vreemdelingen er gemiddeld zitten is de situatie acceptabel, schrijft Paternotte aan minister Knops. Maar als het langer dan twee maanden duurt ‘kan niet meer worden gesproken van een acceptabele situatie’.

Zeker als er veel vreemdelingen in bewaring zitten komen de mensenrechten in het geding, omdat er dan te weinig medische en sanitaire voorzieningen zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad