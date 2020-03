AD | Lange rijen bij supermarkten

De minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Giselle Mc William (MAN) is gisteren zelf een kijkje gaan nemen bij de verschillende supermarkten waar lange rijen stonden omdat veel mensen aan het einde van de maand hun salaris hebben ontvangen.

Er is tijdens de dagelijkse persconferentie gisteren met klem op gewezen dat voorkomen moet worden dat er lange rijen ontstaan. Er hoeft geen paniek te zijn.

Verder is gevraagd om zestigplussers voorrang te geven omdat het oplopen van het virus voor hen gevaarlijker is en het ook onmenselijk is hen in lange rijen te laten staan.

Bron: Antilliaans Dagblad