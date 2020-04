AD | Lee Towers in quarantaine op Curaçao: ‘Ik loop het park op en neer om niet vast te roesten’

Alexander van Eenennaam | Algemeen Dagblad

Terwijl Anouk al weken vastzit in Marokko, zit Lee Towers met zijn vrouw Laura in quarantaine op Curaçao. Hun jaarlijkse overwintering duurt veel langer dan gepland. ,,We hebben elkaar nog en zijn goed gezond.’’

Lee Towers klaagt niet. Hij mag met zijn vrouw Laura min of meer vastzitten op Curaçao, de 74-jarige zanger telt zijn zegeningen. ,,We zitten hier veiliger dan in Nederland. We hadden de kans om terug te gaan, maar we zagen het bij jullie in Nederland uit de hand lopen. Hier zitten we in ons huisje, aan de noordkant van het eiland en we voelen ons veilig.’’

Het regime op het eiland is strenger dan in Nederland. Mensen mogen ’s avonds na 21.00 uur niet meer op straat komen en overdag mag je (op basis van je kenteken) maximaal twee keer per week met de auto weg om boodschappen in te slaan. ,,Het gaat hier best goed’’, zegt hij. ,,Ik heb net weer het Antilliaans Dagblad gelezen en zag dat van de veertien besmette personen de helft weer hersteld is. Eén persoon is overleden, maar het is niet zeker dat corona de oorzaak was.’’

Hoe gaat straks de 1,5 metersamen­le­ving eruit zien? Weet jij het? Ik niet

Lee Towers

Toen het echtpaar in januari naar Curaçao vloog, was het de bedoeling net als elk jaar een week of tien te overwinteren. Half maart was de terugvlucht voorzien. Inmiddels houden ze er rekening mee dat ze pas eind mei, begin juni teruggaan naar Nederland.

,,Ik heb nu toch geen werk, ik heb allerlei optredens moeten verzetten. In Nederland kunnen we ook niet bij de kinderen en kleinkinderen langs, dus kunnen we maar beter hier blijven. We halen hier wel een frisse neus, hoewel het een stuk minder fris is dan in Nederland. Laura zegt dat als we teruggaan, we bovendien twee weken in quarantaine moeten blijven na aankomst.’’

Vakantie is het echter niet. ,,Zo voelt het zeker niet, we maken ons ook wel zorgen over de toekomst. Hoe gaat straks de 1,5 metersamenleving eruit zien? Weet jij het? Ik niet. Al helemaal niet als ik denk aan ons vak, een vol Ahoy kan niet meer, en hoe kunnen dure theatervoorstellingen en musicals nog worden terugverdiend?’’

Verjaardag

Op 23 maart vierde Lee Towers zijn verjaardag op Curaçao. ,,Met zijn tweetjes, Laura is op 7 mei jarig, dat vieren we ook in het klein. Maar we hebben elkaar nog, zijn goed gezond en jagen elkaar niet in de gordijnen. Met de kinderen en de kleinkinderen hebben we contact via telefoon en we appen veel.’’

,,We maken er het beste van in ons kleine poppenhuisje. We hebben House of Cards gekeken op Netflix en op YouTube heb ik documentaires gezien over Maarten Luther en Napoleon, ik ben gek op geschiedenis. We hebben Nederlandse tv en volgen het nieuws via de apps. We hebben diep, diep respect voor het zorgpersoneel in Nederland. Wat zij allemaal moeten doen is ongelooflijk, die mensen verdienen extra waardering.’’

Normaal gaat hij op Curaçao een paar keer per week naar de sportschool. ,,Nu behelp ik mezelf met een haltertje in huis. En ik loop hier het park tig keer op en neer om niet vast te roesten. Totdat we terug kunnen houden we dat wel vol. Soms lees je weleens een boek waarin een situatie als deze als sciencefiction wordt beschreven. Maar we zitten er met de hele wereld toch echt middenin.’’

Bron: AD.nl